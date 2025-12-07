Trump  vs. Maduro

En Estados Unidos existe lo que muchos llaman “la dictadura perfecta”, con dos partidos, demócratas y republicanos, que durante más de 200 años se han alternado en el poder de manera hegemónica, imponiendo su voluntad, como un gendarme, en casi todo el mundo, en nombre de la libertad, la justicia y la democracia.

Entre un presidente demócrata y uno republicano, no hay diferencia más que de matices. La política exterior es prácticamente la misma. Unos más reaccionarios, conservadores, derechistas, fascistas y xenófobos, que otros.

Estados Unidos, estratégicamente, no tiene amigos, ni enemigos, tiene intereses. Y en función de ellos, actúa, tanto en la guerra, como en la paz.

Desde su guerra de independencia, en 1775, Estados Unidos ha intervenido más de 500 países alrededor el mundo, provocando la muerte de cientos de millones de personas, gracias a la intervención del más poderoso y moderno aparato militar que la historia haya conocido jamás.

En la actualidad, Trump mantiene cerca de mil bases militares diseminadas por todo el mundo para imponer su dominio cuando lo considere necesario, siempre en nombre de la libertad, los derechos humanos y la democracia.

Sin embargo, ningún país invadido por Estados Unidos ha progresado o desarrollado luego de una invasión, un golpe de Estado o el asesinato de sus principales líderes. Al contrario, han retrocedido.

Una investigación ordenada por el Congreso arrojó 496 intervenciones militares desde 1798 al 2022, la mitad de ellas desde 1950 a la fecha. ¡Y contando! En América Latina, su traspatio, (América, para los norteamericanos) ha sido avasallada militarmente en múltiples ocasiones para derrocar, mediante la fuerza militar, golpes de Estado, asesinato de presidentes, dirigentes políticos, sociales, etc.

Para imponer su particular democracia, irrespetando el derecho a la independencia y autodeterminación de los pueblos consagrados en el derecho internacional establecido por las Naciones Unidas.

El traspatio estadounidense, América Latina, es la fuente de crecimiento y desarrollo de Estados Unidos al saquear (robar, expropiar) sus recursos naturales: petróleo, oro, bauxita, níquel, gas natural, carbón, uranio, acero, mano de obra esclava de negros y mulatos migrantes que hoy son vapuleados, encarcelados y deportados como animales.

Según el historiador John H. Chatsworth, entre 1898 y 1994, intervenciones militares directas, invasiones, ocupaciones territoriales; indirectas utilizando a la CIA, financiamiento de opositores, presión diplomática, operaciones encubiertas, apoyo a golpes de Estado como en Chile y la República Dominicana, entre otros.

Se produjeron, hasta 1994, un total de 41 cambios de régimen “exitosos”, sin contar los que se han producidos hasta la fecha.