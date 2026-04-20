El Tribunal Superior Electoral (TSE) anunció la apertura de la “Cátedra Magistral de Derecho Electoral Dr. Julio Brea Franco”, la cual definió como un espacio académico dedicado al análisis de los procesos electorales y la democracia en América Latina.

La conferencia de apertura será impartida por el politólogo y jurista Daniel Zovatto, bajo el título “Calidad Democrática Electoral: Superciclo Latinoamericano 2025-2027”. El expositor abordará el calendario electoral de la región, la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones.

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El evento se celebrará este jueves 30, a 5:30 de la tarde, en el Auditorio Manuel del Cabral, Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estará abierto a profesionales del derecho, actores políticos y ciudadanos.

Cátedra del TSE

La cátedra, creada a iniciativa del juez presidente Ygnacio Camacho Hidalgo y coordinada por el juez titular Pedro Pablo Yermenos Forastieri, tiene como fines.

En una nota de prensa, la entidad detalló que la cátedra busca incrementar el conocimiento jurídico en materia electoral de los integrantes del TSE y de la comunidad jurídica.

De igual modo, fomentar la investigación junto a universidades y centros académicos sobre derechos políticos y jurisprudencia constitucional y promover el intercambio de ideas con autoridades académicas sobre la integridad en el servicio jurisdiccional.

El nombre de la cátedra rinde homenaje al Dr. Julio Brea Franco, jurista dominicano precursor del estudio del Derecho Electoral, docente y autor de diversas obras sobre la materia.

La institución destaca que el Derecho Electoral ha pasado de ser una sección del Derecho Constitucional a una disciplina autónoma, lo que ha generado un incremento en el interés de académicos, abogados y politólogos por profundizar en sus contenidos. Esta actividad se realizará de manera anual.