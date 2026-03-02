No solo tu abuelita tiene el secreto: El recetario gratuito digital que pone a RD en el menú mundial

Bajo la dirección de Luis Marino López y la coordinación de Reinaldo Martínez, la fundación Sabores Dominicanos presentó tres ejes estratégicos que buscan derribar fronteras.

Recetario Digital

Un Recetario Digital gratuito para que el ADN de nuestra cocina sea accesible en todo el mundo; un GPS Gastronómico que actúa como vitrina internacional para emprendedores; y un plan de Fortalecimiento del Ecosistema mediante investigación y formación para competir en los mercados más exigentes.

Iniciativa

Esta ambiciosa iniciativa busca conectar la herencia culinaria con las demandas del siglo XXI, siendo un paso decisivo para la modernización del patrimonio.

Según los directivos, la plataforma permite que chefs, académicos y turistas interactúen con la cultura dominicana de una forma dinámica y eficiente, garantizando que nuestra tradición evolucione a la par de la tecnología.

La Fundación Sabores Dominicanos ha marcado un antes y un despues en la promoción de la identidad dominicana con el lanzamiento de su plataforma saboresdominicanos.org.

Motor tecnológico

Esta herramienta no es solo un sitio web; es el nuevo motor tecnológico diseñado para elevar la gastronomía criolla a estándares globales y fortalecer su posicionamiento como un pilar fundamental de la «Marca País».

Recursos digitales

La implementación de estos recursos digitales contribuye directamente a la competitividad y visibilidad de la cocina criolla fuera de nuestras fronteras.

Al profesionalizar y digitalizar el sector, se impulsa el desarrollo cultural y económico de la República Dominicana, posicionando cada plato como un embajador de nuestra calidad y creatividad.