Tu zona íntima habla: Aprende a interpretar sus señales

Hablar de la zona íntima todavía genera incomodidad, pero lo que muchas veces se ignora por vergüenza o desinformación puede ser, en realidad, una señal clara del cuerpo que no debería pasarse por alto.

La salud vaginal está estrechamente vinculada al equilibrio del organismo. Factores hormonales y hábitos diarios influyen directamente en su funcionamiento, por lo que aprender a identificar estos cambios pueden marcar la diferencia en la prevención de enfermedades.

Desde variaciones en el flujo hasta molestias persistentes, estos signos pueden ser indicativos de alteraciones que requieren atención médica oportuna, explicó la ginecóloga obstetra, Katia Aquino.

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Subrayó que, el olor vaginal no debe ser “a flores”, pero tampoco desagradable o demasiado fuerte, como a pescado. Asimismo, la piel de la vulva también ofrece pistas importantes. Los cambios en la textura de la piel, como la aparición de pequeños bultos, granitos o variaciones de color en la vulva, son signos que requieren evaluación médica.

Otro aspecto importante es el sangrado fuera del ciclo menstrual. “Manchar entre periodos o después de las relaciones sexuales no se considera normal y debe ser atendido por un especialista” destacó.

En cuanto al flujo vaginal, uno de los indicadores más claros del estado de la salud íntima, pues el proceso natural y saludable que mantiene la zona limpia, y protegida contra infecciones e irritaciones, recalcó que lo normal es un flujo “transparente o blanquecino, elástico (como clara de huevo cuando ovulas) y sin olor fuerte.

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Sin embargo, cuando sus cambios se convierten en una alerta. “Si se vuelve grumoso (como leche cortada), amarillento, verdoso o grisáceo, por lo que es probable que haya una infección por hongos o bacterias” sostuvo la doctora Aquino.

Recordó que la picazón constante, el ardor al orinar o el dolor durante las relaciones sexuales son señales que no deben subestimarse. Aunque en algunos casos pueden parecer leves o pasajeras, su persistencia puede indicar infecciones o desequilibrios que requieren tratamiento.

Dra. Katia Aquino, ginecóloga-obstetra.

“No esperes a que «se pase solo». Si la molestia persiste más de dos días o viene acompañada de fiebre, es momento de agendar una cita médica” advirtió durante la entrevista con ¡Qué Pasa! la especialista.

Alimentación

La salud íntima femenina no funciona de manera aislada. La alimentación, el estrés, los cambios hormonales y el uso de productos de higiene, aunque no lo creas, también tienen un impacto directo en el equilibrio vaginal.

¡Todo está conectado! Nuestra salud vaginal no vive en una burbuja, y en la alimentación, «el exceso de azúcar alimenta a los hongos (Cándida); el estrés, baja tus defensas y altera el pH, facilitando infecciones. Las hormonas: cambian la lubricación y el grosor del tejido según el momento del mes o la edad, y los productos como los Jabones con perfume o duchas vaginales barren con las «bacterias buenas» que nos protegen”, aseveró la doctora que imparte consulta en la Clínica de Atención Integral de la Mujer.

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Errores

También, muchas veces, por querer cuidarse de más, cometen muchos errores, sin saber que más que bien, hace daño. Muchas crecieron pensando que el exceso de limpieza en la zona íntima es lo correcto, pero no es así, lavar «por dentro» con las llamadas «duchas vaginales» es el error número 1, debido a que la vagina se limpia sola.

Otras acciones que afectan son: el uso de ropa ajustada o sintética, pues no deja que la zona «respire», creando un ambiente de calor y humedad ideal para bacterias, así como usar protectores diarios constantemente, la doctora afirma que estos atrapan la humedad y pueden irritar la piel sensible.

Medidas de oro

La verdadera clave del cuidado está en lo más sencillo, por lo que la doctora enlistó las medidas de oro para prevenir. Usar ropa interior de algodón, lavar solo la parte externa (la vulva) con agua o un jabón neutro sin perfume, limpiar siempre de adelante hacia atrás después de ir al baño, mantener una dieta equilibrada y dormir lo suficiente para fortalecer el sistema inmune.