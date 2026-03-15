Dormir bien: clave para mantener una buena salud física y mental

Redacción salud.– Especialistas en salud recomiendan dormir entre 7 y 9 horas diarias para mantener un adecuado funcionamiento del organismo. La falta de sueño puede afectar la concentración, el estado de ánimo y aumentar el riesgo de enfermedades como hipertensión y diabetes.

Los médicos explican que mantener horarios regulares para dormir, evitar el uso excesivo del celular antes de acostarse y reducir el consumo de cafeína en la noche son medidas que ayudan a mejorar la calidad del descanso.

Beber suficiente agua ayuda a prevenir problemas de salud

Santo Domingo.– Mantener una hidratación adecuada es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo. Expertos señalan que beber agua regularmente contribuye a regular la temperatura corporal, mejorar la digestión y eliminar toxinas.

Los especialistas recomiendan consumir al menos 6 a 8 vasos de agua al día, especialmente en climas cálidos como el de República Dominicana, donde la pérdida de líquidos puede ser mayor.

Alimentación balanceada reduce el riesgo de enfermedades

Santo Domingo.– Nutricionistas advierten que una dieta equilibrada es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes.

Incluir frutas, vegetales, proteínas y granos integrales en la alimentación diaria, así como reducir el consumo de azúcares y alimentos ultraprocesados, puede mejorar significativamente la salud y fortalecer el sistema inmunológico.

La actividad física mejora la calidad de vida

Santo Domingo.– Realizar al menos 30 minutos de actividad física al día puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la salud del corazón y fortalecer los músculos.

Caminar, montar bicicleta o practicar algún deporte son alternativas recomendadas por los especialistas para mantener un estilo de vida activo y prevenir enfermedades crónicas.