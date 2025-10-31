Santo Domingo. – El vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Turismo Wellness & Health, maestro Flavio Acuña, destacó que el turismo de bienestar va mucho más allá del lujo y se ha consolidado como la segunda industria de mayor crecimiento económico a nivel global.

Acuña precisó que en 2024 el sector generó más de 6.3 billones de dólares en circulación mundial y se proyecta que, para 2030, la cifra alcance 1.3 trillones de dólares, con un crecimiento anual estimado en 25 por ciento.

El también vicepresidente de la American Wellness Association subrayó la relación simbiótica entre el turismo wellness y el desarrollo social sostenible, resaltando la importancia de trabajar junto a las comunidades locales para que el bienestar se convierta en una herramienta estratégica de progreso económico y humano.

Durante su conferencia magistral en el 76.º Congreso de la Federación Mundial de Termalismo y Climatismo (FEMTEC), celebrado en La Habana, Acuña afirmó que el wellness representa una oportunidad para generar divisas y elevar la calidad de vida tanto de los ciudadanos como de los visitantes en países como la República Dominicana.

“El mundo del bienestar permite que las comunidades locales integren y profesionalicen sus saberes ancestrales, obteniendo beneficios económicos directos”, sostuvo el experto, quien cuenta con 34 años de trayectoria en el ámbito del bienestar, tanto en República Dominicana como a nivel internacional.

Tendencias y expansión del turismo de bienestar

Acuña, fundador y anfitrión del Spa Natural Center en Punta Cana, presentó las principales tendencias de la industria global del bienestar, entre ellas la personalización de experiencias, la salud preventiva, la longevidad saludable, la sostenibilidad, la conexión con la naturaleza y las experiencias auténticas que integran cuerpo, mente y entorno.

Durante su ponencia, puso como ejemplo la cadena de hoteles boutique wellness ATMA, desarrollada por el Grupo Paseo del Sendero y Jurguen Klaric, que combina diseño basado en geometría sagrada y experiencias de vida en armonía con los cinco elementos de la naturaleza.

Explicó que el primer hotel ATMA ya opera en Guatapé, Medellín (Colombia), mientras que el segundo se construye en Vista Cana, Bávaro (República Dominicana), con una proyección de expansión a cuatro hoteles adicionales en distintos países de la región.

Wellness y longevidad: una prioridad global

El embajador de Wellness in Travel & Tourism (WITT) destacó que la longevidad saludable se ha convertido en un eje central del bienestar moderno.

“Actualmente, las personas mayores de 65 años representan el 18.5 % de la población mundial y se estima que para 2050 alcanzarán el 25 %, siendo un grupo activo y con alto interés en el bienestar integral”, puntualizó.

Asimismo, enfatizó que trabajar de la mano con los destinos turísticos permite generar impactos positivos y duraderos, fortaleciendo tanto la calidad de vida de los habitantes como la experiencia de los visitantes.

Un congreso global sobre bienestar y medicina integrativa

El Congreso FEMTEC 2025, bajo el tema “Tendencias Globales en Hidroterapia y Climatoterapia: Explorando Nuevas Fronteras”, reunió a expertos, investigadores, autoridades sanitarias y organismos internacionales comprometidos con la medicina integrativa y el uso terapéutico del agua, el clima y los recursos geotérmicos.

Entre los temas abordados figuraron la innovación en balneoterapia, la talasoterapia, la climatoterapia, la integración de la medicina tradicional y moderna, y el turismo de salud y bienestar como motor económico.

Perfil de Flavio Acuña

El maestro Flavio Acuña, fisioterapeuta uruguayo radicado en Punta Cana desde hace tres décadas, es una figura clave en el posicionamiento de la República Dominicana como destino de turismo wellness. Especializado en medicina tradicional china, lidera seis de las siete principales organizaciones de turismo de bienestar a nivel mundial y es reconocido conferencista internacional, asesor en spa y experto en liderazgo transformacional.