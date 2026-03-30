El Uffest 2026, organizado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), concluyó su sexta edición tras celebrarse los días 26 y 27 de marzo en Caribbean Cinemas de Downtown Center.

El evento reunió a estudiantes, docentes y profesionales del sector audiovisual, consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo del talento universitario en la República Dominicana y el intercambio con propuestas internacionales.

Durante el festival se presentaron más de 25 obras distribuidas en las categorías In-House e Interuniversitaria.

Ganadoras Mejor Cortometraje In-House en Uffest 2026

En la primera, dedicada a producciones de UNIBE, el cortometraje Reflejo, de Alexia Gómez y Lucía Pérez, se alzó con los principales galardones, incluyendo Mejor Cortometraje y Mejor Dirección.

También fueron reconocidos trabajos como La Herencia, Caleidoscopio, Eco y A Tempo en distintas áreas técnicas y creativas.

En la categoría interuniversitaria, que incluyó cortometrajes de universidades nacionales e internacionales, De Ema para Mami, del INTEC, fue premiado como Mejor Cortometraje Local, mientras que Cruce de Caminos, de la Universidad Nebrija, obtuvo el reconocimiento a Mejor Cortometraje Internacional.

Ganadores Mejor Cortometraje Interuniversitario Uffest 2026

Asimismo, se destacaron producciones de la PUCMM Santiago y la Universidad Europea en dirección, guion, montaje y otras especialidades.

La edición contó con un jurado integrado por figuras destacadas de la industria cinematográfica y el respaldo de diversas instituciones aliadas.

Con su cierre, el Uffest 2026 dejó una experiencia significativa para sus participantes y reafirmó su papel como vitrina para nuevas historias y futuras generaciones del cine dominicano.