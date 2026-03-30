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Festival de cortometrajes de Unibe exhibe el talento audiovisual universitario

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Festival de cortometrajes de Unibe exhibe el talento audiovisual universitario

Unibe Film Fest

El Uffest 2026, organizado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), concluyó su sexta edición tras celebrarse los días 26 y 27 de marzo en Caribbean Cinemas de Downtown Center.

El evento reunió a estudiantes, docentes y profesionales del sector audiovisual, consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo del talento universitario en la República Dominicana y el intercambio con propuestas internacionales.

Durante el festival se presentaron más de 25 obras distribuidas en las categorías In-House e Interuniversitaria.

Ganadoras Mejor Cortometraje In-House en Uffest 2026

En la primera, dedicada a producciones de UNIBE, el cortometraje Reflejo, de Alexia Gómez y Lucía Pérez, se alzó con los principales galardones, incluyendo Mejor Cortometraje y Mejor Dirección.

También fueron reconocidos trabajos como La Herencia, Caleidoscopio, Eco y A Tempo en distintas áreas técnicas y creativas.

En la categoría interuniversitaria, que incluyó cortometrajes de universidades nacionales e internacionales, De Ema para Mami, del INTEC, fue premiado como Mejor Cortometraje Local, mientras que Cruce de Caminos, de la Universidad Nebrija, obtuvo el reconocimiento a Mejor Cortometraje Internacional.

Ganadores Mejor Cortometraje Interuniversitario Uffest 2026

Asimismo, se destacaron producciones de la PUCMM Santiago y la Universidad Europea en dirección, guion, montaje y otras especialidades.

La edición contó con un jurado integrado por figuras destacadas de la industria cinematográfica y el respaldo de diversas instituciones aliadas.

Con su cierre, el Uffest 2026 dejó una experiencia significativa para sus participantes y reafirmó su papel como vitrina para nuevas historias y futuras generaciones del cine dominicano.

TEMAS: #Caribbean Cinemas#Downtown Center#Uffest 2026#Unibe
Anibelca Martínez

Anibelca Martínez