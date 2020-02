ESPN. El mejor jugador de la historia de la NBA, Michael Jordan, dedicó conmovedoras palabras a quien llamó su “hermano menor”, Kobe Bryant, en un servicio conmemorativo realizado el lunes en el Staples Center para el exjugador y su hija Gianna, quienes se encontraban entre las nueve personas muertas el mes pasado en un accidente de helicóptero en Los Angeles.

“En el juego del baloncesto, en la vida y como padre, Kobe no dejó nada en el tanque”, dijo Jordan. “Lo dejó todo en la cancha”.

Sobre su relación personal aclaró que “quizás sorprendió a la gente que Kobe y yo fuéramos amigos muy cercanos, pero éramos muy amigos. Kobe era mi querido amigo. Era como un hermano pequeño. Todos siempre quisieron hablar sobre las comparaciones entre él y yo. Solo quiero hablar sobre Kobe”.

“Al principio, fue una molestia”, continuó. “Pero luego se convirtió en una cierta pasión. Este niño tenía pasión como nunca lo sabrías.

“Lo que Kobe Bryant fue para mí fue la inspiración de que alguien realmente se preocupara por la forma en que jugaba el juego o la forma en que quería jugar el juego. Quería ser el mejor jugador de baloncesto que pudiera ser. Y a medida que lo conocía, quería ser el mejor hermano mayor que pudiera ser.

“Para hacer eso, tenías que aguantar la molestia, las llamadas nocturnas o las preguntas tontas. Me enorgullecí al conocer a Kobe Bryant que solo estaba tratando de ser una mejor persona, un mejor jugador de baloncesto. Hablamos de negocios, hablamos de familia, hablamos de todo. Y solo estaba tratando de ser una mejor persona.

Jordan no pudo contener el llanto y dijo al respecto: “Ahora me tiene. Tendré que mirar otro meme llorando por los próximos… Le dije a mi esposa que no iba a hacer esto, porque no quería ver eso durante los próximos tres o cuatro años, pero eso es lo que Kobe Bryant hace conmigo, y estoy bastante seguro de que Vanessa y sus amigos pueden decir lo mismo: sabe cómo llegar a ti de una manera que te afecta personalmente, incluso si es un dolor de cabeza… La sensación de amor por él y la forma en que puede sacar lo mejor de ti, lo hizo por mí”.

EL DATO

La viuda de Kobe

Vanessa, lo recordó como un padre y marido amoroso, quien llegaba temprano para recoger a sus hijas de la escuela. ”No podía verlo como una celebridad, no sólo como un increíble jugador”’, dijo. “Él era mi dulce marido y el bello padre de mis hijas. Era mío. Era mi todo”.