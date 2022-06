Un año de prisión acusado matar Orlando Jorge Mera

Santo Domingo.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado de dar muerte de seis disparos al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, el pasado lunes.

En la misma resolución el tribunal ordenó que el imputado fuera trasladado a la cárcel de Najayo, San Cristóbal.

Durante la audiencia el Ministerio Público pidió un año de prisión y la defensa representada Manuel Cierra no hicieron oposición para que el imputado permanezca en prisión por razones de seguridad.

El pasado lunes Cruz de la Mota llegó al Ministerio de Medio Ambiente, se presentó al antedespacho de la Oficina del director Nacional de Medio Ambiente, señor Juan Manuel Cuervo Desangles, manera violenta y luego pasó al ante despacho de Orlando Jorge Mera donde le propinó varios balazos.

Según la investigación realizada por el Ministerio Público la negativa de permisos por el Ministerio de Medio Ambiente para la exportación de cinco mil toneladas de baterías usadas habría sido el motivo por el cual Cruz de la Mota asesinó a su amigo y ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el pasado lunes 6 de junio.

El expediente precisa que el imputado había solicitado varios permisos para exportar baterías usadas, a través de la empresa Aurum Gavia, pero le fueron rechazados por Medio Ambiente, pero Cruz volvía y lo reintroducía, tratando de que Jorge Mera le otorgara las autorizaciones.



Añade el expediente que el homicida ante la negativa de la entidad se quejaba de forma airada de que no le resolvían nada, lo que lo llevó a chocar varias veces con otros funcionarios de la institución.

Explica que el lunes 6 del presente mes, Cruz se presentó a la sede del Ministerio de Medio Ambiente y al ser informado de que no se le darían los permisos, reclamó: “Yo hice campaña y no me resuelven», y se dirigió al despacho de Jorge Mera, sin ser autorizado a pasar.