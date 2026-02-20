Un avión de Latam aborta despegue en Bogotá para evitar choque con un helicóptero militar

Colombia.– Un avión Airbus A320 de la aerolínea Latam, con 157 pasajeros a bordo, tuvo que abortar su despegue este viernes en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, cuando se disponía a partir hacia la isla caribeña de San Andrés, luego de que un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se cruzara en su trayectoria. Afortunadamente, el incidente no dejó heridos entre los pasajeros ni la tripulación.

La aerolínea explicó en un comunicado que la tripulación aplicó de manera inmediata el procedimiento de despegue interrumpido, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros del avión.

«Ante la presencia del helicóptero la tripulación aplicó de manera inmediata el procedimiento definido para una maniobra de despegue interrumpido priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros de la tripulación», indicó Latam.

Como consecuencia de la maniobra, la temperatura de las ruedas del avión se elevó, provocando que se desinflaran. Por esa razón, la aeronave fue trasladada al hangar para su respectiva inspección y evaluación por parte del equipo de mantenimiento, aseguraron las autoridades de la aerolínea.

Acciones oficiales y medidas de seguridad tras el incidente

Latam también aclaró que ninguno de los pasajeros o tripulantes presentó afectaciones de salud. «Es importante señalar que ninguno de los pasajeros y tripulantes presentó afectaciones de salud, sin embargo, a todos se les ofrecerá asistencia en tierra en caso de requerirlo.

Los 157 pasajeros fueron desembarcados y llevados en buses hasta la terminal aérea«, añadió la empresa.

El aeropuerto El Dorado comparte pista con la base militar de Catam, utilizada por la FAC, lo que explica la cercanía entre aeronaves civiles y militares en operaciones simultáneas. Según especialistas, este tipo de situaciones, aunque poco frecuentes, requieren una coordinación estricta entre los controladores aéreos civiles y militares para evitar riesgos mayores.

El incidente recuerda de manera trágica el accidente ocurrido en el aeropuerto Ronald Reagan, en Washington, el 29 de enero del año pasado, cuando un avión de pasajeros chocó en el aire con un helicóptero militar mientras se disponía a aterrizar.

Ese accidente resultó fatal, con la muerte de las 64 personas que viajaban a bordo de la aeronave y los tres soldados del helicóptero.



Autoridades aeronáuticas y de la aerolínea aseguraron que se realizará una investigación completa para determinar las causas exactas del incidente, reforzar los protocolos de seguridad y evitar que hechos similares se repitan en el futuro. La prioridad, insistieron, sigue siendo la protección de la vida de pasajeros y tripulantes.