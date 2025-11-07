La huelga en Boca Chica: ataque a la enseñanza y la autoridad

Eduardo Hidalgo Presidente de la ADP

La huelga de tres días patrocinada por el gremio en los planteles de Boca Chica representa un atentado contra la enseñanza y un desafío al principio de autoridad. Es muy suspicaz que se interrumpa la docencia por demandas como la reconstrucción de planteles. El derecho a reclamar no puede ser a costa de perjudicar la docencia.

Zohran Mamdani Alcalde electo Nueva York

Como inmigrante, a sus 34 años de edad hizo historia al convertirse en el primer musulmán y socialista electo para la alcaldía de la urbe. Su victoria, con más de un 50 % ha causado muchas expectativas, sobre todo por su programa para enfrentar la desigualdad y la confrontación con Donald Trump. Pero que sepa que se le juzgará por su trabajo.

Brian de Peña Alcalde de Lawrence

Su reelección es un reconocimiento a su gestión que satisface a los dominicanos por partida doble. Un compatriota que escala en la política estadounidense a través de la capacidad y el trabajo. Al ganar el certamen mejora y promueve la imagen de República Dominicana, de donde es oriundo. La victoria es un espejo para los suyos.