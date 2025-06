La sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito se llenó de música, emoción y aplausos con la esperada presentación del concierto “Todo Beethoven”, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo bajo la magistral dirección de Amaury Sánchez.

El programa, organizado por la fundación Sinfonía, rindió homenaje a uno de los compositores más influyentes de la historia, Ludwig van Beethoven, con dos de sus obras más icónicas: la Sinfonía No. 5 en do menor, con su inolvidable motivo inicial que resonó en cada rincón del teatro como un llamado a la grandeza, y la Sinfonía No. 7 en la mayor, cuya energía rítmica y vitalidad mantuvieron al público cautivado de principio a fin.

La interpretación de la orquesta, tuvo un alto nivel ejecución y logró transmitir toda la fuerza, melancolía y esperanza contenidas en las piezas.

Amaury Sánchez, con su habitual elegancia y precisión, guió a los músicos con seguridad y pasión, logrando una conexión palpable entre el escenario y la audiencia.

Experiencia única

Los asistentes, que llenaron la sala con entusiasmo, disfrutaron cada compás con atención y ovacionaron de pie al final del concierto, demostrando con aplausos prolongados su agradecimiento por una velada inolvidable.

Fue, sin duda, una noche que celebró no solo el genio de Beethoven, sino también el talento de una orquesta que sigue consolidándose como una de las más destacadas del país. Quienes tuvieron la dicha de asistir fueron testigos de una experiencia artística única que reafirma el poder universal de la música clásica.