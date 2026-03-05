Una tarjeta de regalo convierte a una empresaria en la “persona más rica del mundo” por un fallo informático

Nottingham, Reino Unido. – Una mujer británica vivió un momento insólito luego de que el sistema de una cafetería mostrara que su tarjeta de regalo tenía un saldo de 63 cuatrillones de libras esterlinas, una cifra que, de ser real, la habría convertido nominalmente en la persona más rica del mundo.

La protagonista del hecho, Sophie Downing, descubrió el sorprendente monto cuando intentó pagar un matcha latte en un establecimiento de la ciudad de Nottingham. El recibo impreso reflejaba un saldo descomunal, lo que generó sorpresa tanto en la clienta como en el personal del local.

El valor mostrado superaba ampliamente la fortuna de multimillonarios como Elon Musk y Bill Gates. De acuerdo con cálculos citados por el medio británico Nottingham Post, la cifra era más de 100,000 veces mayor que el patrimonio estimado de Musk y superaba ampliamente el Producto Interno Bruto de varias economías globales.

Según los datos difundidos, ese monto también equivaldría a 22,500 veces el PIB del Reino Unido y 2,700 veces el de Estados Unidos, e incluso representaría una riqueza teórica 670 veces superior a la economía mundial, tomando como referencia estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Una anomalía del sistema

La situación se volvió aún más curiosa cuando Downing regresó al establecimiento para comprobar el saldo y el sistema volvió a mostrar la misma cifra. Sin embargo, la empresaria afirmó que no tenía intención de aprovechar el error.

“Podría entrar y llevarme todo el estante, pero no quiero abusar”, expresó Downing en declaraciones al Nottingham Post.

En teoría, el saldo solo podría utilizarse para comprar bebidas y alimentos dentro de esa cadena de cafeterías, como café o matcha latte, sin posibilidad de convertirlo en dinero ni usarlo en otros comercios.

Explicación de la cafetería

Posteriormente, la empresa explicó a la BBC que el incidente se debió a un error administrativo en el sistema. Según el comunicado, el número de la tarjeta fue introducido por equivocación en el campo correspondiente al valor, lo que generó un recibo con una cifra exagerada.

La compañía aclaró que a la clienta solo se le cobró el monto real de su compra y que la tarjeta mantenía su saldo verdadero. El recibo con la cifra millonaria, añadieron, fue simplemente un comprobante erróneo que el barista entregó como recuerdo.

El curioso episodio se viralizó rápidamente en redes y medios internacionales, convirtiendo a Downing —al menos por un momento— en la “persona más rica del planeta”, aunque únicamente en el papel.

Fuente Infobae