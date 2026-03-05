El salsero puertorriqueño Jerry Rivera y el cantautor colombiano Fonseca figuran entre los artistas internacionales que actuarán en los Premios Soberano el miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

A través de sus redes sociales, los organizadores de la premiación confirmaron la participación de ambos artistas, quienes interpretarán algunos de sus grandes éxitos en un segmento musical.

La publicación destacó que Rivera y Fonseca prometen actuaciones llenas de energía para el público dominicano, con los géneros que los caracterizan: la salsa y la fusión de pop con ritmos tropicales, respectivamente.

Más música

El escenario también se llenará de música local con presentaciones de Milly Quezada y Toño Rosario, representantes del merengue, mientras que la energía urbana estará a cargo de Jezzy, Donaty y Crazy Design.

Asimismo, subirán al escenario el bachatero Dalvin La Melodía, el cantautor Pavel Núñez y el grupo de música cristiana Barak.

Puedes leer: Estos son los artistas y presentadores confirmados para los Premios Soberano 2026

La premiación, organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), cuenta con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana. La producción general estará, por tercer año consecutivo, bajo la responsabilidad del empresario artístico César Suárez Jr..

La alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche, mientras que la ceremonia oficial comenzará a las 8:00 de la noche con transmisión por Color Visión, canal 9. Para el público en Estados Unidos, la gala podrá verse a través de Univision y de la plataforma ViX.