Unapec anuncia maestría en ciberseguridad

La Universidad APEC (Unapec) presentó la Maestría en Arquitectura de Soluciones de Ciberseguridad, un posgrado orientado a formar profesionales capaces de diseñar y fortalecer sistemas tecnológicos seguros en medio del avance de la transformación digital.

Durante el lanzamiento se explicó que el programa responde al aumento de fraudes y amenazas digitales a nivel mundial y en República Dominicana, donde cerca del 8.6 por ciento de las transacciones digitales presentan indicios de fraude y uno de cada ocho dominicanos ha reportado ser víctima de estos delitos.

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La maestría ofrecerá formación en arquitectura de seguridad digital, gestión de riesgos, análisis de vulnerabilidades y respuesta a incidentes informáticos, áreas clave para proteger la información y las infraestructuras tecnológicas.

Con esta iniciativa, Universidad APEC busca impulsar la formación de especialistas en seguridad de la información, auditoría de sistemas, consultoría en ciberseguridad y protección de datos, sectores con alta demanda en la economía digital.