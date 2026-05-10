Bajo un cielo despejado y con la emoción apoderándose del ambiente, las manecillas del reloj marcaron las 9:03 p. m. de ayer sábado, y entonces llegó el momento más esperado de la noche.

Apenas Ed Sheeran apareció en el escenario del Estadio Quisqueya Juan Marichal, una ovación ensordecedora confirmó la emoción de miles de fanáticos dominicanos que llevaban meses esperando este instante: la primera presentación del artista en República Dominicana.

Con su guitarra en mano y una gran sonrisa que desató aún más gritos, el artista británico apareció en el centro del estadio, dando inicio al concierto que formó parte de su “Loop Tour”. Desde el primer acorde de la canción You Need Me, I Don’t Need You, el público comenzó a cantar a todo pulmón.

Tras esta primera interpretación, el artista tuvo su primera interacción con el público, saludando con un «KLK Santo Domingo», lo que desató la euforia de los asistentes que abarrotaron todo lo largo y ancho del espacio.

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“Es mi primera vez aquí y estoy muy emocionado de estar en Santo Domingo”, dijo el artista en inglés, para posteriormente interpretar Sapphire, Castle on the Hill, The A Team, Shivers, Don’t y Eyes Closed, las cuales formaron parte del primer grupo de siete canciones que integraron el repertorio de nada más y nada menos que 30 temas del artista.

Ed salió solo a escena, literalmente, sin banda, acompañado únicamente de su inseparable guitarra y una estación de bucle, (una máquina que permite grabar, reproducir y superponer capas de sonido en tiempo real).

Sin parar, salvo para tomar agua, el músico de 35 años se mantuvo interpretando con delicadeza cada uno de sus éxitos, así como canciones de su nuevo disco Play.

Durante más de dos horas, Sheeran no solo interpretó temas que estaban pautados en su set list, sino que, antes de salir a escena, en las pantallas gigantes se proyectó un código QR que le daba la oportunidad al público de solicitar sus canciones. Por ello, como selección de los fans, fueron cantadas, sentidas y coreadas: Little Bird, Sofa, Tenerife Sea, Supermarket Flowers y Give Me Love.

Mientras arriba del escenario Sheeran brindaba una descarga de emociones, abajo el público las sentía y, entre abrazos con sus parejas, disfrutó de temas como Perfect y Thinking Out Loud.

Pasadas las 11 de la noche, el concierto del ganador de varios premios Grammy Awards, que estuvo bajo la producción de SD Concerts, culminó entre la ovación de un público satisfecho.