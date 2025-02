Santo Domingo.- El desistimiento fue presentado en la audiencia celebrada este miércoles ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para conocer de solicitud de medidas de coerción real en el caso denominado Calamar.

El bloque de la familia Mota constituido en querellantes, desistió de sus pretensiones de imposición de medidas de coerción contra los imputados.

El abogado representante de la familia Mota, Pablo Benjamín Castillo, expresó a la Jueza Altagracia Ramírez, quien preside el Cuarto Juzgado de la Instrucción, que la decisión del desistimiento de sus representados está motivada en la insuficiencia de los presupuestos para fundamentar sus pretensiones en esta audiencia, haciendo reservas.

La jueza acogió la petición presentada por los querellantes y dejó sin efecto la solicitud de medidas de coerción aplicando el principio de justicia rogada.

Este desistimiento suma al ocurrido en diciembre pasado de tres hermanos de la querella presentada contra el ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, en el denominado caso “Calamar”, que este lunes se conocerá en audiencia preliminar.

En la instancia del desistimiento dirigida a la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez y que fue notificada una copia a la Procuraduría Especializada de la Corrupción (PEPCA), establecen que dejan sin efecto la querella y advierten que no presentaran ningún tipo de acusación ni ningún otro requerimiento en contra de Peralta.

En este caso los hermanos Mayra Josefina Sangiovanni Báez, Jocelyn de Jesús Sangiovanni Báez y Víctor Manuel Sangiovanni Rodríguez, depositaron por ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el desistimiento a través de los abogados José A. Javier Bidó y Carlos Porfirio Aybar.

“Dejan sin efecto la querella que habían presentado por los señores Mayra Josefina Sangiovanni Báez, Jocelyn de Jesús Sangiovanni Báez, Víctor Manuel Sangiovanni Rodríguez, representados por el licenciado José Javier Bidó, asistidos por los licenciados Carlos Porfirio Aybar Piña y Marcos Valentín López Contreras, en contra del señor José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, en el caso denominado “Calamar”, cuyo proceso está siendo conocido en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el expediente No. 911-2023-EPEN-00448, antes iniciado con el expediente No. 058-2023-EPEN-00087, dejando sin efecto la querella que había sido presentada en su contra; a su vez dejan establecido que no presentaran ningún tipo de acusación ni ningún otro requerimiento en contra de José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández”, precisa el documento.

En la audiencia anterior el tribunal ordenó notificar acusaciones y querellas para que las defensas puedan estudiarlo u oponerse a los documentos depositados.

Asimismo, dispuso que el Ministerio Público presentar elementos de prueba en formatos físicos o digitales pendientes, los cuales motivaron quejas de los representantes de Daniel Alberto Guerrero Mena, luego de no tener acceso a discos duros.