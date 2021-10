Urquidy se reivindica; Houston termina sequía

Los tres José de la alineación de anoche se destacan en triunfo que pone fin a racha negativa en la casa; serie igualada sigue mañana

José Urquidy se reivindicó e hizo historia para su país.

El lanzador azteca cumplió con cinco episodios de seis hits y dos carreras cuando los Astros vapulearon 7-2 a los Bravos e igualaron a uno por bando la Serie Mundial en un juego que los tres José (Altuve y Sirí) del line up sobresalieron por Houston.

Max Fried, el as de los Tomahawks durante la serie regular, otra vez tuvo una pésima apertura en esta postemporada. Recorrió cinco innings, pero permitió seis carreras, lastimado por un segundo inning de cinco imparables y cuatro vueltas.

El zurdo de Atlanta había sido conectado con libertad por los bates de Boston la semana pasada. En esta ocasión no fueron batazos fuertes, pero siempre encontraron los huecos, así que en las dos últimas aperturas registra 9.2 IP, 15 H, 11 CL, 10.28 PCL, nada halagador para un equipo que lo más que necesita es entradas de calidad de sus abridores.

Houston puso fin a una sequía de cinco reveses corridos en casa en esta instancia, remontándose al 2019 cuando perdieron todos los desafíos en Minute Maid Park, mientras José Altuve despertó de un letargo ofensivo con jonrón y doble, que lo permitieron escalar en los rankings histórico de los playoffs-.

Urquidy, por su parte, mantuvo tremendo comando en una labor de siete ponches sin conceder bases por bolas. El de Mazatlán consiguió su segundo triunfo en estas lides, primer mexicano que lo hace, pues había salido airoso en el cuarto juego del Clásico de Otoño del 2019 cuando navegó durante cinco actos sin permitir anotación frente a los Nacionales.

El tercer partido de la serie se jugará mañana y continuará sin descanso todo el fin de semana. Luis García, de monumental actuación en el sexto juego de la SCLA; enfrentará a Ian Anderson, quien sólo acumula 12 episodios en tres aperturas en los playoffs, aunque nada más ha permitido tres carreras.

DATOS.- José Altuve disparó su cuadrangular 22 en postemporada y empató con Bernie Williams en el segundo puesto de todos los tiempos detrás de Manny Ramírez (29). Altuve, quien también pegó doble, pasó a David Ortiz en bases alcanzadas (165). El venezolano se ubicó en quinto lugar con 169 y en los próximos partidos superaría a Albert Pujols (172). En el primer juego de la serie fue ponchado tres veces, única vez que le ha ocurrido eso en su carrera de 75 juegos en postemporada. Durante las prácticas de ayer sostuvo una conversación con el inmortal Reggie Jackson y parece que le rindió frutos…José Urquidy tiene 10.2 innings en Serie Mundial con 11 ponches sin conceder bases por bolas…José Sirí se estrenó con infield hit, anotada y empujada en el Clásico de Otoño, aunque luego fue ponchado en tres ocasiones…Cristian Javier tiró 1.1 innings sin permitir carrera. Este tuvo 11.5 K/9IP, segundo entre los que actuaron por Houston en la serie regular y sus 6.0 H/9IP encabezaron el pitcheo del equipo. Javier es una de las piezas más importantes en el roster de 13 lanzadores de Dusty Baker, el único mánager que usa guantillas y muñequeras para dirigir…Los medios de Nueva York resaltan lo difícil que se le está haciendo a los Mets encontrar un presidente de operaciones de béisbol. A Mark Shapiro, jefe de los Azulejos y Mike Girsch, gerente general de los Cardenales, le fueron negados los permisos para ser entrevistados señala The New York Post. Shapiro quiere seguir en Toronto, donde está formando una poderos escuadra. También se informa que declinó Brandon Gomes, un asistente con los Dodgers. Suponemos que todos esos hombres de béisbol piensan en la estabilidad de sus trabajos y de laborar donde haya menos presión.

Quien finalmente obtenga el empleo sabe que tendrá lidiar con la aspereza de la prensa de la Gran Manzana y las exigencias del nuevo dueño del conjunto, Steve Cohen…Tres buenos juegos en la apertura de la Liga Dominicana. En el Estadio Juan Marichal la asistencia fue muy buena, pero siguen los problemas de una sociedad que todo lo deja para último. Pocas luces en los parqueos, lentísimos el proceso para ingresar al estadio, todavía trabajándose en algunas áreas, Licey tuvo que usar el camerino de visitantes, pues el nuevo todavía no está listo. Caótico el parqueo, pues cada vez se reducen más y obligan a ubicarse en lugares no adecuados…Resaltable el homenaje a los trabajadores del sector salud por todo el esfuerzo realizado durante los casi 20 meses de la pandemia…Yunesky Maya sigue dando de que hablar.

Debutó con cinco innings en blanco y se llevó su primera victoria de la estación. Hace cuatro años que un reputado santiagués acabó con el gerente general de entonces porque Maya era uno de sus refuerzos, mismo ocurrió con un cronista simpatizante de las Águilas y residente en Santo Domingo. Ninguno ha dicho “me equivoqué”, la frase más difícil de pronunciar para lo seres humanos…Al mediodía de ayer Daniel Rufenacht fue entrevistado en Deportes en Línea que produce Ramón Estévez y manifestó que Ronny Mauricio era el novato a quien los fanáticos y medio debían poner atención.

Horas más tarde pegó largo cuadrangular en su primer turno y jugó muy buena defensa, exhibiendo brazo poderoso y certero…Leody Taveras conectó tres dobles. Es de los que está señalado para azotar la liga.

CITA.– “Puedes estar 0 de 20, pero ¿qué pasa si consigues el batazo grande?. Así que de eso se tratan los playoffs. No me importa, anoche (el martes) me fui 5-0. Me presento hoy (ayer), trato de hacer buenos contactos y me alegro de estar ayudando a mi equipo a ganar «, dijo José Altuve, quien disparó jonrón y doble en la victoria de los Astros 7-2 sobre los Bravos para igualar la Serie Mundial.