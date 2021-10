USA: Offshore y narco

Por Narciso Isa Conde

El poder imperial de Estados Unidos maneja la narco-política de manera diferente al capítulo de los paraísos fiscales y las compañías offshore.

-El primer asunto incluye profusas y espectaculares denuncias derivadas de investigaciones financiadas por su fundaciones, con dos grandes propósitos: 1) acorralar más a los presidentes y ministros súbditos de su coloniaje y 2) debilitar paraísos fiscales fuera de sus fronteras y fortalecer los propios en Dakota, Florida, Nebraska y otros Estados.

En cuanto a la narco-política de sus socios o súbditos políticos, sobre todo en la mayoría de los casos de alto nivel, EU-DEA impone silencios y suspensos para emplear el chantaje soterrado; recurriendo de paso a una especie de secuestro invisible, muy eficaz para obtener concesiones colonialista mayores.

En materia de narco-política aquí abundan fotos, videos, testimonios y denuncias que evidencian vínculos de ex presidentes, ex ministros, jefes políticos, militares y policiales, candidatos presidenciales y a otros cargos electivos, que se han relacionado con acusados de narcotráfico y el narcolavado, tales como Arturo del Tiempo Márquez, Figueroa Agosto, Toño Leña, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez y Familia López Pilarte. Sin embargo, grandes medios de comunicación, cúpulas políticas, gubernamentales, empresariales y eclesiales…de aquí y del exterior-además de no inmutarse- sofocan, censuran y aíslan las reacciones críticas frente a esa cruda realidad.

Tal proceder imperial –asumido también por sus súbditos locales- provoca mi imaginación hasta a lo inimaginable y en esta tesitura me parece útil que realicemos este ejercicio fantasioso contrastante: quitemos las fotos y nombres de los ex presidentes y altos funcionarios dominicanos y en su lugar injertemos figuras del mundo oficial venezolano, cubano o boliviano al lado de los capos.

Imagínense entonces las reacciones del Departamento de Estado, CÍA, Pentágono, ONGs y Fundaciones afines; escuchen, vean o lean CNN, Fox, Voz de América, AP, France Press, Reuter, BBC, Efe, la tele gringa y europea, y los medios afiliados a la SIP; imagínense lo que pasaría en nuestro país en los medios, cúpulas políticas y empresariales subordinadas a Washington y en los creadores de imágenes y opiniones que le han hecho coro al silencio, a la censura, a las medias verdades y al miedo.

En un mundo al revés, y en tales circunstancias imaginarias, no es difícil suponer un enorme escándalo mediático con crueles represalias. Tal reacción es muy previsible para quienes, en permanente rebeldía frente a tantos precedentes malvados, insistimos en la necesidad imperiosa poner de pie lo que está patas arribas.