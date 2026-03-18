Santo Domingo.- El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, confirmó este miércoles que el proceso de licitación llevado a cabo por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para la adquisición de gomitas multivitamínicas se desarrolló en apego a la Ley, pese a que recientemente fue suspendido en medio de cuestionamientos públicos.

Pimentel explicó que, desde la perspectiva del órgano rector del sistema de contrataciones públicas, el procedimiento cumplió con los requisitos establecidos en el marco legal vigente. En ese sentido, indicó que las etapas del proceso se ejecutaron conforme a las disposiciones normativas, garantizando los principios de transparencia y competencia.

No obstante, reconoció que el proceso fue objeto de cuestionamientos que motivaron su suspensión, lo que ha generado debate en torno a la pertinencia y ejecución de la licitación. A pesar de ello, insistió en que, desde el punto de vista técnico y legal, no se identifican violaciones a la normativa que rige las compras públicas.

La licitación tenía como objetivo la compra de estos suplementos nutricionales dirigidos a la población estudiantil del sistema público, con una inversión estimada de 151 millones de pesos. La iniciativa formaba parte de los esfuerzos para fortalecer la alimentación y el bienestar de los estudiantes.

El funcionario reiteró la importancia de que este tipo de procesos se analicen con base en criterios objetivos y dentro del marco institucional, al tiempo que subrayó el rol de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas como ente responsable de velar por el cumplimiento de la Ley en todas las adquisiciones del Estado.

La suspensión del proceso abre paso a una revisión más amplia, en medio del escrutinipúblico, mientras las autoridades evalúan los próximos pasos respecto a la adquisición de los suplementos destinados a los estudiantes.