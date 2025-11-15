Clima hoy en República Dominicana: Vaguada frontal provocará aguaceros y tormentas en 17 provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la incidencia de una vaguada frontal generará esta tarde aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en amplias zonas del país.

Zonas Bajo Influencia de la Vaguada

Las provincias que se verán más afectadas incluyen: Noroeste: Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón. Mientras en el Norte/Nordeste: Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná. En el Este: Hato Mayor y El Seibo.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

En el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, la mañana y las primeras horas de la tarde presentarán escasas posibilidades de lluvia. Sin embargo, se esperan chubascos al anochecer.

Condiciones en la Zona Turística y Costera

La Romana y La Altagracia (Punta Cana): Las condiciones se mantendrán favorables para las actividades turísticas, con la posibilidad de algunos chubascos aislados en horas de la tarde.

Recomendaciones Marinas

Costa Atlántica: Se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca de la costa y evitar adentrarse en el mar, debido a oleaje que podría superar los 7 pies de altura mar adentro .

Se recomienda a los operadores de y evitar adentrarse en el mar, debido a oleaje que podría superar los . Costa Caribeña (desde La Romana hasta Pedernales): El oleaje presenta buenas condiciones, por lo que se permite la navegación de todas las embarcaciones.

Temperaturas y Pronóstico para Mañana

Las temperaturas se mantendrán agradables. Durante la noche y la madrugada, se esperan mínimas de 20 a 22 °C en ciudades y de 14 a 17 °C en zonas de montaña.

Para mañana, el cielo estará con nubes aisladas o dispersas a primeras horas del día. No obstante, la vaguada persistirá, provocando lluvias en la tarde sobre provincias como Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña y la zona montañosa de Pedernales y Barahona.