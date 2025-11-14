Clima Actualidad

Chubascos y tormentas eléctricas: el clima cambia este sábado en RD por vaguada y sistema frontal

Por
Chubascos y tormentas eléctricas: el clima cambia este sábado en RD por vaguada y sistema frontal

Lluvias en RD

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó este viernes que el clima se mostrará inestable este sábado debido a la incidencia de un sistema frontal debilitado ubicado al norte del país, junto a una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

Indomet explicó que estas condiciones generarán incrementos nubosos con chubascos dispersos en la costa atlántica desde la madrugada y primeras horas del día.

Para la tarde, se esperan aguaceros moderados a fuertes, con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

También te puede interesar:

República Dominicana se beneficiará de canje de deuda por resiliencia

Las precipitaciones impactarán provincias como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, La Altagracia, La Romana, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y zonas cercanas.

Se prevé que las lluvias disminuyan de manera gradual al caer la noche, según el informe meteorológico.

Temperaturas agradables

Meteorología señaló que las temperaturas serán agradables durante el resto de la noche de este viernes y la madrugada del sábado, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde recomendó el uso de abrigos y la ingesta de bebidas calientes. Este descenso térmico se debe al viento fresco del este/noreste

TEMAS: #chubascos#clima#tormentas eléctricas#Vaguada
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.