Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó este viernes que el clima se mostrará inestable este sábado debido a la incidencia de un sistema frontal debilitado ubicado al norte del país, junto a una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

Indomet explicó que estas condiciones generarán incrementos nubosos con chubascos dispersos en la costa atlántica desde la madrugada y primeras horas del día.

Para la tarde, se esperan aguaceros moderados a fuertes, con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones impactarán provincias como Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, La Altagracia, La Romana, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y zonas cercanas.

Se prevé que las lluvias disminuyan de manera gradual al caer la noche, según el informe meteorológico.

Temperaturas agradables

Meteorología señaló que las temperaturas serán agradables durante el resto de la noche de este viernes y la madrugada del sábado, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde recomendó el uso de abrigos y la ingesta de bebidas calientes. Este descenso térmico se debe al viento fresco del este/noreste