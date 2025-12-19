Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó la tarde de este viernes que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada en superficie y el viento predominante del este/noreste, lo que favorecerá la presencia de nublados acompañados de lluvias débiles a moderadas en ocasiones, aisladas ráfagas de viento y posibles tronadas en varias provincias del país.

Según el organismo predictor, estas precipitaciones estarán ocurriendo de manera intermitente y podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche, afectando especialmente localidades de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago, entre otras.

Para mañana sábado, el INDOMET indicó que desde horas matutinas se registrarán aumentos nubosos con chubascos pasajeros en zonas de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo, producto de la interacción de una vaguada en los niveles medios de la troposfera y el viento del este/noreste.

Puedes leer: Partidos pasaron 2025 en campaña anticipada pese a advertencias de la Junta Central Electoral

En horas de la tarde, las lluvias serán más frecuentes y ligeramente más intensas, con posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas, extendiéndose hacia provincias como La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Azua, Barahona y Pedernales, así como comunidades cercanas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas en zonas vulnerables.