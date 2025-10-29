Valencia se levanta: Justicia y dimisión tras un año de dolor

Los valencianos tomaron las calles en una manifestación histórica para reclamar, en el primer aniversario de las inundaciones en que murieron 239 personas en la provincia, la renuncia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por supuesta negligencia fren­te a la tragedia.

Familiares de las víctimas han encabezado la masiva protesta, que recorrió varias calles de la ciudad contra los que con­vocantes consideran mala gestión de las au­toridades ante el fenómeno atmosférico.

La indignación llegó al extremo de que la presi­denta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana definió de brutal que a un año de la tragedia se esté en el mismo punto, al tiem­po de señalar que los manifestantes no solo piden la dimisión de Mazón, sino que tam­bién se ponga a disposición de la justicia. Las expresiones y consignas traducen la rabia y el dolor de los familiares de las personas que murieron en las inundaciones.

Las muertes han sido calificadas como un asesinato por la supuesta mala gestión de las autoridades. La protesta manda un mensaje a aquellos que no asumen su responsabilidad para en­frentar tormentas, inundaciones o cualquier otro fenómeno, o que simplemente toman las medidas no aconsejadas por las circuns­tancias.

Los valencianos se han mantenido en pie de lucha en reclamo de justicia y que las autoridades, comenzando por el presidente de la Generalitat, paguen las consecuencias de sus actos.