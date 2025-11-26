SANTIAGO.- Desde el pasado sábado hasta ayer en la madrugada, se han producido tres heladas o encarches en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo), del municipio de Constanza, provincia La Vega, a causa de las bajas temperaturas que se registran en la actual época invernal de la República Dominicana.

Así lo informó el guardaparque Yensil Rosario Victoria, indicando que incluso la temperatura en Valle Nuevo estuvo ayer en la madrugada en un grado Celsius desde las 5:00 a.m. hasta las 7:00 de la mañana.

Arbustos afectados por la helada en Valle Nuevo

En la madrugada del pasado domingo, se produjo la primera helada al bajar la temperatura a un grado Celsius, formando copos y escarchas en los árboles y algunas plantaciones agrícolas.

El pasado lunes 24 de los corrientes, según los registros del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), la temperatura en Valle Nuevo se situó en menos un grado Celsius, produciéndose otra helada.

De acuerdo con el guardaparque Rosario Victoria, esta madrugada se produjo la tercera helada en Valle Nuevo.

Tanto en el Parque de Valle Nuevo como en Alto Bandera, para la época invernal se producen temperaturas sumamente bajas, aunque nunca ha llegado a nevar.