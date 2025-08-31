El trágico suceso ha generado consternación en la comunidad de El Factor y reabre el debate sobre la violencia en espacios de recreación.

María Trinidad Sánchez. – Lo que inició como una discusión por un turno en un establecimiento de comida en la calle principal de El Factor terminó en tragedia la madrugada de este domingo, cuando se desató una balacera qhue dejó un saldo de de tres personas muertas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:40 de la madrugada, según el informe preliminar de la Policía Nacional, tras una alerta recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la denuncia y hallaron a tres personas gravemente heridas en el pavimento, quienes fallecieron minutos después pese a los esfuerzos médicos.

Las víctimas fueron identificadas como Ronny Sosa Ozoria, de 32 años, residente en el sector Abita; Tony Guillermo Brito Reyes, de 36 años, domiciliado en Madre Vieja; María Francisca Reyes, de 28 años, también residente en Madre Vieja.

Los cuerpos fueron trasladados al hospital público de Nagua, donde médicos de emergencia certificaron sus muertes.

La escena del crimen fue asegurada por miembros de la Policía Nacional, quienes recolectaron casquillos y otras evidencias balísticas para profundizar en las pesquisas que permitan determinar con exactitud el origen de la disputa y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos ni se ha confirmado la cantidad de personas implicadas en el tiroteo.

El trágico suceso ha generado consternación en la comunidad de El Factor y reabre el debate sobre la violencia en espacios de recreación y establecimientos nocturnos, donde la población reclama mayor seguridad y control preventivo.