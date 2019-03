El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas (SNU) consideró que al día de hoy la República Dominicana es un ejemplo de un modelo a nivel económico “de saber hacer las cosas, y saberlas hacer bien.

Lorezo Jiménez de Luis habló en el acto de despedida y reconocimiento que le hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) a la representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desar rollo (PNUD), Luciana Mermet, por su contribución al desarrollo nacional durante su misión en el país.

El también representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, manifestó que el país está sobre la senda de hacer bien las cosas, por lo que expresó su deseo de que en el 2030 haya cumplido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Afirmó que la República Dominicana hizo un compromiso con los ODS al suscribirlos y al día siguiente el presidente Danilo Medina convocó a una comisión ministerial de alto nivel para el seguimiento de los ODS. “No tenía por qué haberlo hecho, el gesto ya estaba ahí, y sin embargo, lo hizo, y tuvo la amabilidad de invitarme a aquella ceremonia como testigo”, recordó.

Jiménez de Luis sostuvo que poco después de la convocatoria del presidente Medina, el ministro Isidoro Santana se ocupó de coordinar ese equipo y se cumplió con el compromiso de presentar el informe sobre el avance de los ODS en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

“Lo hicieron no solo muy bien, lo hicieron con la decencia de saber reconocer ante la comunidad internacional, lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que todavía no está del todo bien”, puntualizó

En ese sentido, expresó que el ministro Santana es un maestro, porque “no solo es un señor en lo personal, no es solo un funcionario público de una probidad extraordinaria, sino también un hombre de un genuino carácter y de una manera tan sincera de decir las cosas, nunca miente, si las cosas están bien, están bien, y si no están tan bien lo dice con una humildad y con una sinceridad”.

Dijo que de Santana ha aprendido mucho, porque decir la verdad nunca está mal.

Indicó que el ministro Santana ha dicho muchas veces que hay muchas cosas todavía que están por hacer.

UN APUNTE

Misión de un lustro

Jiménez de Luis recordó que llegó al país el primero de julio de 2013 y que fueron seis años muy particulares, muy intensos y de mucho valor. Manifestó que en el país se siente como en casa y que se irá a México a sus nuevas funciones el 31 de marzo y que va con mucha ilusión y a la vez con mucha tristeza, por el nivel de identidad con la República Dominicana. Indicó que para ofrecer ayuda al Gobierno dominicano están muchos organismos como Naciones Unidas, la Unión Europea y los diferentes organismos de cooperación.