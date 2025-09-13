Noemí Vásquez y Bernardino Ventura afirman que debido al abandono de la carretera, han tenido que repararla con sus manos.

Luperón.-Brigadas de comunitarios de la Sección Cambiaso, el municipio de Luperón, en Puerto Plata, reparan a pico, pala y carretilla un tramo de la carretera que empalma a la localidad con El Canal, Pueblo Nuevo y La Sabana.

Noemí Vásquez y Bernardino Ventura afirman que debido al abandono de la carretera, han tenido que repararla con sus manos, y pidieron a las autoridades competentes, poner atención a sus reclamos.

En la actividad participan, miembros de la Junta de Vecinos Los Sufridos , así como profesores y estudiantes, según indicaron.