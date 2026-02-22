Villa Riva, Duarte. — El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración del muro de gaviones y la adecuación del río Yuna en la comunidad Ceiba de los Pájaros, junto con la apertura de una nueva carretera que conecta Villa Riva con la Autopista del Nordeste, dos proyectos orientados a fortalecer la seguridad, la producción agrícola y la conectividad regional.

El mandatario se convirtió además en el primer gobernante en funciones en visitar esta demarcación, donde anunció nuevas intervenciones para impulsar el desarrollo de la provincia Duarte.

Protección contra inundaciones y tranquilidad para las familias

La construcción del muro de gaviones, ejecutada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), pone fin a las históricas inundaciones que afectaban la zona, garantizando seguridad a 800 familias y protegiendo más de 153 mil tareas sembradas de arroz.

La obra tiene 224 metros lineales y 7 metros de altura, e incluye un parque de 746 metros cuadrados y un área infantil de 77.25 metros cuadrados.

El director del INDRHI, Olmedo Caba Romano, recordó que anteriormente el agua del río Yuna inundaba las viviendas y que hasta hace un año nadie imaginaba ver concluida esta infraestructura.

Durante el acto, el presidente destacó que su gestión ejecuta inversiones largamente esperadas en Duarte y anunció la rehabilitación de escuelas, comedores y techados, además de instruir a Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) acelerar trabajos de protección en Arenoso y la entrega de la carretera hacia Villa Riva el próximo año.

El río Yuna, que nace en la reserva científica Ébano Verde y desemboca en la bahía de Samaná, es vital para el riego agrícola, el cultivo de arroz y el abastecimiento de agua potable del Bajo Yuna.

Nueva carretera dinamiza economía y conecta el nordeste

En la misma jornada, el jefe de Estado inauguró la carretera que comunica Villa Riva con la Autovía del Nordeste, una vía estratégica de 10.3 kilómetros construida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicacion (MOPC) como parte del Programa Nacional de Modernización Vial.

La obra beneficia directamente a más de 50 mil personas y mejora la movilidad hacia los polos turísticos de Samaná, fortaleciendo el comercio regional y la integración territorial.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que la nueva vía mejorará el transporte de la producción agrícola, reducirá costos logísticos y optimizará los tiempos de traslado hacia los mercados nacionales.

Por su parte, el alcalde de Villa Riva, Leonardo López, valoró las obras ejecutadas en la actual gestión, señalando que en las últimas dos décadas el municipio recibió pocas inversiones en infraestructura.

Desarrollo, seguridad y oportunidades para la región

La nueva carretera incorpora señalización, drenaje pluvial, aceras y contenes, además de estabilización estructural para garantizar su durabilidad. La vía también eleva la seguridad vial, facilita el acceso a servicios esenciales y fortalece oportunidades en comercio, transporte y turismo.

Con estas intervenciones, el Gobierno busca reducir riesgos por inundaciones, mejorar la logística agrícola y consolidar a Villa Riva como un eje productivo y logístico del nordeste, promoviendo una infraestructura moderna, seguridad comunitaria y desarrollo económico sostenible.