Ven “chantaje” pieza eliminaría exoneraciones

La coordinadora general del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), Leidy Blanco, calificó como un “vil chantaje” el accionar del Senado de la República al presentar y aprobar en primera lectura un proyecto que busca eliminar todas las exoneraciones.

“Es un vil chantaje, y no al Ejecutivo para que pase o no una reforma fiscal, es un chantaje al pueblo dominicano que tiene años demandando que esas exoneraciones sean todas eliminadas, no solamente estamos hablando de la exoneración del barrilito porque se sabe que esto es una distorsión de la función el legislador”, dijo.

También “otras exoneraciones y otros privilegios como el tema de los 700 mil pesos que reciben para Navidad, los bonos que reciben para las madres, los bonos para las habichuelas con dulce, todo eso es alimentar la cultura clientelar desde el mismo Congreso, entonces llamamos a la sociedad que siga reclamando que estos privilegios sean totalmente eliminados sin ningún tipo de condicionante porque sabemos que esto no se puede limitar a una eventual reforma fiscal, esto tiene que eliminarse para transparentar el Estado”, manifestó.

Blanco reconoció que hay muchas exoneraciones y exenciones que tienen que ser eliminadas, pero que otras hay que reformularlas y mantenerlas porque son importantes para la salud, vivienda, educación y otros renglones.

“El Senado sabe que hay exoneraciones que son necesarias para humanizar el Estado, la salud, la educación y la vivienda”, dijo la dirigente cívica en un tuit.

Agregó: “Sabemos que hay muchas que deben ser eliminadas o reformuladas, pero el accionar del Senado es un vil chantaje, que fuerza el voto del Ejecutivo”.

Sostuvo que en la medida en que sea menos atractiva la función de legislador se creará las condiciones para que otras personas que verdaderamente tienen vocación de servicio tengan cabida “porque ahora hemos visto que ahora hay más vocación de servirse que de servir”.

“Es penoso ver cómo una sociedad que aspira a un país más transparente, más justo y más eficiente se vea esa misión distorsionada desde un órgano que está llamado a controlar y a fiscalizar en representación de la sociedad dominicana las finanzas públicas», afirmó la dirigente cívica.