SANTO DOMINGO.- Los voceros de los bloques de diputados de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Frente Amplio (FA), Radhamés González y Fidel Santana, consideraron esta mañana como insignificante los 40 millones de pesos que la Junta Central Electoral (JCE) y los técnicos rebajaron al presupuesto de mil 449 millones que costarán las primarias de los partidos.

González advirtió que el PRD no apoyará que se gasten mil 400 millones de pesos en unas primarias internas de las agrupaciones políticas, cuando la Ley de Partidos 33-18 establece claramente que son estas organizaciones quienes deben financiar estos eventos con los fondos que reciben del Estado.

Dijo que todos los políticos saben que con mucho menos de la cantidad que calculó la Junta para las primarias, los partidos la realizarían sin problemas.

“En mi condición de vocero del PRD en la Cámara de Diputados y como vicepresidente del partido voy a plantear que nosotros no nos podemos dar el lujo de respaldar unas primarias donde se gastarán mil 400 millones pesos, creo que el pueblo no nos lo perdonaría y nuestro partido no se puede exponer a eso”, expresó.

El diputado del PRD prometió que en su momento “plantearé mi posición en los organismos de dirección de nuestro partido porque entiendo que si ese es el precio que tiene que pagar el pueblo por esas primarias, nuestro partido no debe meterse, creo que debemos organizarla nosotros mismos porque no es verdad que al PRD, que solo organizará primarias abiertas en el nivel presidencial le pueden descontar lo mismo que al PLD que la realizará para todas sus candidaturas”.

Opinó que lo acordado por los técnicos de los partidos con la Junta debe ir ahora a los organismos de las organizaciones políticas donde de seguro será objeto de debate.

Fidel Santana

Mientras que Fidel Santana, del Frente Amplio, responsabilizó al PLD de los gastos que ahora tendrá que hacer el Estado para financiarle las elecciones internas a los partidos, cuando estas entidades reciben fondos para esos fines.

“No solo que rebajar 40 millones es insignificante, sino que el PLD para resolver un problema interno de ellos ha metido al Estado en gastar millones de pesos que perfectamente pudieron invertirse en otros renglones más importantes”, sostuvo.

Añadió que “el problema de fondo es ese, es que el PLD está tratando de resolver un problema personal de ellos”.

Consideró que la suma rebajada no altera los gastos del certamen.

Santana citó el artículo 47 de la Ley de Partidos que establece que: “Los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”.

Un Apunte

La Reducción

Ayer la JCE y cinco partidos políticos de los que terciarán en las próximas elecciones acordaron rebajar 40 millones de pesos de los mil 449 presupuestado para la celebración de las primarias de los partido de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Revolucionario Dominicano Opción Democrática y Alianza País.La mayoría de las organizaciones políticas consideran abultado el presupuesto.