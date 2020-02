Con el adelanto en la escogencia de la vicepresidenta Margarita Cedeño como compañera de boleta del candidato oficialista a la presidencia, el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) buscarían dar un golpe de efecto en doble vía: primero, tratar de parar el declive debido a los plantones de protestas que por más de una semana se producen en la capital y otros pueblos tras la suspensión de las elecciones y, segundo, fortalecer la candidatura de Gonzalo Castillo.

Desviar la atención con Cedeño como centro en los medios de opinión y las redes sociales, sería la estrategia para relegar las protestas de jóvenes frente a la Junta Central Electoral, plazas comerciales y otros lugares públicos de la capital, las provincias de Santo Domingo, Santiago y otras poblaciones, exigiendo que se esclarezca la suspensión de las elecciones municipales.

Incluso el anuncio se hizo un día después de la marcha de 13 partidos de la oposición que pidieron al Gobierno no manipulara la JCE y que asumiera el compromiso de elecciones transparentes.

Observadores coinciden en que el Gobierno sería el más afectado y que por eso la semana pasada una comisión oficial encabezada por el consultar jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, acudió a Washington, Estados Unidos, a solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) que investigue el fallo que provocó el colapso del sistema de voto automatizado y la cancelación del certamen.

Y aunque no se han establecido responsabilidades del supuesto sabotaje a las elecciones municipales del domingo 16 de febrero, los partidos de oposición y grupos sociales apuntan al Gobierno y a la Junta Central Electoral como ejecutores de un alegado intento de fraude.

En su contra

“Se van”, “Estamos jartos”, “No al fraude”, “No a la impunidad”, “Fuera los corruptos”, son algunas de decenas de consignas enarboladas en las protestas en todo el país.

Lo de Leonel

El colapso del sistema de voto automatizado reforzó las denuncias del expresidente Leonel Fernández y sus seguidores de que le hicieron fraude en las primarias del PLD el pasado 6 de octubre mediante este método de votación electrónica.

También a Danilo

El presidente Danilo Medina no ha escapado a los “cacerolazos” que han llegado al edificio donde reside en la urbanización Los Cacicazgos del Distrito Nacional.

Desde hacía semanas se especulaba de la escogencia de Cedeño como compañera de boleta de Castillo. Este rumor se intensificó en los días previos a las fallidas elecciones municipales, cuando se dieron a conocer encuestas, algunas de las cuales no colocaban en la mejor de la posición al candidato oficialista.

Bien valorada

Sin ser aspirante, la vicepresidenta de la República está muy bien valorada, según las encuestas dada a conocer en el pasado reciente.

Esto habría obligado al PLD y al Gobierno a precipitar su escogencia como compañera de boleta del candidato presidencial de la agrupación.

Los partidos tenían de plazo hasta el 3 de marzo para presentar candidatura presidencial y vicepresidencial, y para aspirantes a senadores y diputados de cara a las elecciones del 17 de mayo. Sin embargo este plazo fue ampliado hasta el 10 de marzo.

Las demás organizaciones políticas todavía no han decidido los candidatos vicepresidenciales.

Las protestas

Miles de jóvenes se concentraron la semana pasada frente a las juntas electorales de 30 ciudades, incluyendo la sede central del órgano comicial, en demanda de la renuncia de sus miembros y suplentes tras el alegado sabotaje que hizo abortar las elecciones municipales.

En las protestas participan estudiantes, artistas, deportistas y políticos, actores y otras personalidades. La mayor concentración se realizó en el Distrito Nacional, y luego siguieron Villa Altagracia, Bonao, Jarabacoa, La Vega, Santiago, Licey al Medio, Mao, Esperanza, Montecristi y Dajabón. Además Salcedo, San Cristóbal, Cotuí, San Francisco de Macorís, Moca, Nagua, Puerto Plata y Samaná.

Las consignas

Las consignas de los indignados eran todas contra el Gobierno y la Junta Central Electoral por su alegada complicidad en el “sabotaje”. “Se van”, “Estamos jarto”, “No al fraude”, “No a la impunidad”, “Fuera los corruptos”, son algunas de las consignas enarboladas en las protestas que se realizan en distintos sectores. Estas consignas antigubernamentales han invadido las redes sociales.