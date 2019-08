SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández no tendrá ningún problema para ser aprobado como precandidato presidencial en el Comité Central (CC) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en vista de que es el principal activo que tiene la organización de cara a las elecciones del año que viene, afirmó esta mañana Bautista Rojas Gómez, director operativo de campaña del proyecto político del exmandatario.

“Tenemos los votos necesarios para pasar, pero además la tradición ha sido que se vote en bloque y sean validados todos los aspirantes en la candidatura presidencial, por ejemplo en nuestro caso nosotros votaríamos por todos los compañeros que aspiren a ser el candidato del partido para el 2020″, dijo.

El dirigente peledeísta añadió que conoce su partido y por eso, “sé que no tiene vocación suicida y los compañeros del Comité Central votarán por su principal activo que es el expresidente Fernández como también deben votar por todos los demás que aspiran a la candidatura presidencial del partido”

Rojas Gómez consideró que tal vez uno que otro miembro del Comité Central pueda votar contra Fernández, pero en sentido general el presidente del Partido de la Liberación Dominicana tiene asegurada la validación de su precandidatura.

En tal sentido no hay motivos para sobresaltos por la precandidatura del exjefe de Estado “porque sé que los miembros del Comité Central cumplirán su deber ejemplarmente y Fernández pasará sin mayores problemas”.

“Pero si se hace en bloque, como se ha hecho en varias ocasiones, pasarían todos; para mí eso sería lo mejor, que todos vayan y compitan en las primarias del próximo 6 de octubre y que gane el mejor”, manifestó el jefe operativo de la campaña de Fernández.

Ayer, el aspirante presidencial Manuel Crespo favoreció que el Comité Central del PLD, en su reunión del día 10 de este mes apruebe y valide a unanimidad la participación de todos los aspirantes.

El presidente del proyecto presidencial Relevo Democrático consideró que no se puede objetar a ninguno de los aspirantes peledeístas.

Sector danilista

Antier, dirigentes del sector danilista anunciaron que reunieron más de 400 miembros del CC que siguen los lineamientos de Medina.

Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del PLD, informó que se reunieron en el Hotel Sheraton para analizar la coyuntura actual y ver cómo están los precandidatos presidenciales.

Entre los dirigentes que participaron están el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el senador por la provincia de Azua, Rafael Calderón; el diputado de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, Elpidio Báez; el ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, entre otros que también procuran que Medina sea habilitado para el año 2024.

Sánchez dijo que entre los nombres que han salido a la luz como posible precandidato presidencial está el de Gonzalo Castillo, que ayer lanzó oficialmente sus aspiraciones presidenciales y uno de los que se perfila como más potable.

Danilistas

