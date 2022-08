Ven líos en Haití amenazan la RD

La principal amenaza que pende sobre República Dominicana en estos momentos es el conflicto en Haití y la presencia en el territorio nacional de más de un millón de indocumentados de la vecina nación, advirtió esta mañana el senador fronterizo y vocero de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez.

Dijo que la situación se complica con la denuncia del funcionario palaciego, ministro de Economía Pavel Isa Contreras, quien acusa a los dominicanos de racismo y de odiar a los haitianos.

Dionis Sánchez

Pero el vocero del bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero, aclaró que las declaraciones del ministro de Economía no representan la posición del gobierno dominicano, con relación a la vecina nación. Añadió que los dominicanos han sido por muchos años el soporte y ayuda de los haitianos.

Sánchez emplazó al presidente Luis Abinader a confirmar si lo dicho por Isa Contreras es la posición de su gobierno, pues nadie en su administración ha salido a desmentirlo.

“Con relación a la principal amenaza que tiene este país, que tiene nuestra soberanía, es el conflicto haitiano, es el problema haitiano y nosotros hemos vivido de espalda a esa realidad, entonces el gobierno tiene que aclarar si la posición de este ministro es la posición del gobierno porque nadie ha dicho nada, los voceros no han salido a decir, no, esa es la posición de esa persona”, dijo Sánchez.

Franklin Romero, vocero del PRM.

Agregó que “él (Isa Contreras) lo dijo donde lo estaban entrevistando como ministro del Gobierno, entonces si ese ministro nos acusa a los dominicanos de ser xenófobo, de ser racista, entonces queremos saber si esa es la posición que tiene el gobierno con relación a nosotros los dominicanos”.

Sostuvo que “no es verdad que el pueblo dominicano es racista, no es verdad que el pueblo dominicano es xenófobo, porque aquí viven más de un millón de haitianos de forma ilegal y aquí no se ve persiguiendo a ninguna persona por su color, porque aquí nosotros somos mulatos, multiracistas, no tenemos conflicto de esa naturaleza, ahora bien nosotros tenemos una amenaza a nuestra soberanía, la principal amenaza al pueblo dominicano, lo quieran entender o no, es el conflicto haitiano que cada día es peor”.