Recientemente e invitado por la Federación Colombiana de Municipios, estuve en la turística ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Junto al alcalde de la ciudad de Lawrence, el también dominicano Brian A. De Peña y a su esposa Dilenny De Peña, Claudia Hoyos, Steven Spanner y la periodista Carmen Columna, participamos de lo que fue el encuentro nacional de alcaldes de esa nación, evento que se llevó a cabo en el majestuoso “Centro de Convención Julio César Turbay Ayala”.

Durante nuestros intercambios que como periodista tuve con varios de los habitantes de dicha urbe, pude notar dos cosas: 1.- El amor que sienten por su lar nativo y sobre todo el orgullo por su patria chica, y 2.- El temor de los colombianos ante los avances que en términos de apertura económica está teniendo Venezuela en los últimos meses.

Me decía una joven con la que interactuamos durante unos 45 minutos, que con la apertura de Venezuela con relación al avance que viene presentando en términos económicos luego del apresamiento del ex presidente de dicha nación, Nicolás Maduro, el 3 de enero del presente año, muchos de los nacionales de la patria de Simón Bolívar que allí habitan, se han estado marchando hacia su país.

Esto, como es lógico, me dijo la dama, repercutirá en la economía colombiana, en donde residen varios miles de venezolanos, lo que quiérase o no, afectaría el avance que frente a la segunda se ha estado observando en los últimos años, algo que las actuales autoridades y las que vendrán tendrán que ponerle la debida atención.

De ahí, lo positivo de todo esto que ha iniciado el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de propiciar un ambiente democrático en Venezuela, en donde esta nación, otrora potencia económica de Latinoamérica ha estado recuperando parte del terreno perdido durante los funestos años de Nicolás Maduro, el cual sumergió esta nación en una terrible crisis económica, con el aumento de la pobreza a niveles alarmantes y una horrible pesadilla de la que poco a poco están despertando los venezolanos. ¡Viva la democracia!