RD y Venezuela: Hacia una diplomacia de pragmatismo; este miércoles se reinician vuelos

Tras un punto de inflexión, el Gobierno dominicano tendría que comenzar a navegar en aguas más pragmáticas en su relación con Venezuela, ya que Estados Unidos, su principal socio comercial, impulsa cambios respecto a la crisis política en esa nación suramericana.

Luego de las elecciones presidenciales en Venezuela en julio de 2024, el país se alineó con otras naciones que rechazaron los resultados en los que Nicolás Maduro resultó electo como presidente y Delcy Rodríguez como vicepresidenta, bajo el alegato de “fraude”.

Luego de un momento de convulsión tras el apresamiento de Maduro ocurrido en Caracas el 3 de enero de 2026, la pasada semana el presidente norteamericano, Donald Trump, dio un giro en su política exterior hacia Venezuela al reconocer a Rodríguez como «única jefa de Estado» del país sudamericano.

Venezuela

Tan pronto como este miércoles se reiniciarán las operaciones de transporte de pasajeros, carga y correo entre ambas naciones, decisión que fue aprobada mediante la resolución 24-26 en una sesión extraordinaria de la JAC.

En ese ínterin, a casi dos años de la suspensión iniciada en julio de 2024, la conectividad aérea entre el país y Venezuela se restablecerá; así lo informó la Junta de Aviación Civil (JAC).

Con esta acción geoestratégica, el país alinea su política exterior manteniendo, al mismo tiempo, su coherencia en el bloque regional.

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El 11 de enero de 2025, el Gobierno de República Dominicana anunció que no reconocía la “legitimidad democrática” de la juramentación de Nicolás Maduro, posición que en meses posteriores fue reiterada por el propio presidente Luis Abinader.

Medio Oriente

Debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la inestabilidad mundial ha comenzado a afectar las cadenas de suministro de hidrocarburos, obligando al país a pensar seriamente en un posible intercambio comercial de petróleo con Venezuela.

Ante esa realidad, no sería descabellado reeditar Petrocaribe, una alianza de cooperación energética impulsada por Venezuela en 2005, bajo el gobierno de Hugo Chávez, que permitía el suministro de petróleo a crédito a los países de la región.

Amén de la posición de rechazo a las autoridades venezolanas, la realidad geopolítica obliga a República Dominicana a asumir un enfoque político basado en criterios más pragmáticos.

Interés

Es de esperar que, en los meses por venir, el país continúe teniendo un mayor acercamiento con Venezuela en virtud del interés nacional y de los Estados Unidos.