Se proyecta 82 millones de viajeros en USA durante esta semana de Acción de Gracias

NUEVA YORK.- Se proyecta que aproximadamente 82 millones de personas viajarán por todo el territorio estadounidense durante esta semana de Acción de Gracias o Thanksgiving, que convierte la temporada de viajes más concurrida registrada.

Alrededor de 6 millones de estadounidenses, entre ellos miles de dominicanos, viajarán por avión, mientras que el resto se desplazará por vehículos, trenes, cruceros y otros modos de transporte, según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Puedes leer: Miles personas recibieron en Paterson-NJ pavos donaron Alex Méndez y su hijo

La Administración Federal de Aviación (FAA) espera que más de 360,000 vuelos se realicen esta semana.

Los días de mayor tráfico aéreo serán el martes 25 de noviembre y el miércoles 26 de noviembre, así como el domingo posterior a la festividad.

Se prevé que el tráfico sea más intenso en las tardes del martes y miércoles previos al Día de Acción de Gracias, y en el fin de semana de regreso.