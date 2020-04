- Publicidad -

Ni la propagación del coronavirus detiene los viajes en yola a Puerto Rico. De no ser porque lo dicen las autoridades sería difícil de creer. ¿Verdad?

Antes de empezar la auditoría a la JCE, la OEA aclaró que no era ni juez ni fiscal. No quita que los cabos sueltos queden en el aire. ¿O no es así?

No está claro si ha sido por las presiones o qué, pero China ha admitido un 50% más de muertos por el virus en Wuhan. Que se tome nota.

Por fin comenzó a operar el hospital móvil donado por Luis Abinader a La Vega. Si no es mucho pedir ¿cuál era el verdadero problema?

La obligación oficial es solo para usar mascarillas. Que se tenga claro para no exigir guantes y alguna otra cosa. ¿De acuerdo?

El Presidente designó a la capitana del Ejército Valey Sánchez Díaz directora de Salud de la provincia Duarte. ¿Dice algo la designación?

¡Albricias! El Comité Político del PLD se reunirá este lunes de forma virtual. Por cierto ¿cuáles serían los temas de la agenda?

El expresidente Leonel Fernández insiste en que se ha perdido tiempo en la lucha contra el coronavirus. ¿A quién creer?