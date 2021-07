Víctor Hugo y la vejez

Conclusión de la respuesta del escritor a la pregunta de si se estaba poniendo viejo:

No, no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo selectivo, apostando mi tiempo a lo intangible, redescubriendo el cuento o el libro que alguna vez leí o me lo contaron, re entendiendo lo que quizá no quise entender redescubriendo nuevos mundos, y rescatando aquellos libros que a medias páginas yo había olvidado.

Me estoy volviendo prudente, dejando a un lado esos arrebatos que nada enseñan, pero cómo dañan, estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes, estoy aprendiendo a cultivar conocimientos, estoy sembrando ideales y terminando de forjar mi destino.

No, no me estoy volviendo viejo al dormirme temprano los sábados, es que también el domingo hay que despertar temprano y disfrutar del café sin prisa y leer en calma un poemario.

No, no es vejez por lo que camino tan lento, es para observar la torpeza de los que aprisa andan y tropiezan con el descontento. No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio, es simplemente porque no a toda palabra hay que hacerle eco.

Te repito, no, no estoy viejo, estoy comenzando a vivir lo que realmente me interesa.

Rafael Fernández

Aniversario

Encontrar buena atención médica cerca de casa puede ser un desafío para los neoyorquinos e hispanos; Sin embargo, aunque el pasado 2020 fue un año marcado por un luto nacional y mundial por causa de la pandemia del covid-19. -HDR Healthcare Network, tiene un compromiso con la salud de su familia en Manhattan y el Bronx-

Los residentes de Morris Park, de los cuales un 47,4% se identificaba como hispana, han aprendido que pueden confiar en los dedicados médicos y otros profesionales de la salud a quienes han conocido en el Morrispark Urgent Care Center, el cual es operado por HDR Healthcare Network.

Con motivo del primer aniversario de Morrispark Urgent Care Center, el pasado 15 de junio, las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el director de dicha organización, el doctor Héctor Reyes, quien expresó, “quisimos celebrar este día tan señalado con nuestros amigos, empleados, doctores pacientes y familiares.”

En solo un año, Morrispark Urgent Care Center, se ha consolidado como el primer Centro de Urgencias Médicas referente en el Poniente del área de Morris Park.

Por: José Zabala