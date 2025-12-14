Victoria clave: Leones superan a gigantes y escalan posiciones para ocupar el cuarto lugar 

El ataque no cesó. Un triple de Yamaico Navarro a Cristopher Molina al prado derecho empujó a Brito, y un sencillo de José Marmolejos a la misma zona llevó a Navarro a la goma.

Santo Domingo.- Dos triples de Héctor Rodríguez representaron dos de las seis vueltas que marcaron este sábado los Leones del Escogido para vencer 6-3 a los Gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El triunfo de los escarlatas (18-24) los lleva a la cuarta y última posición clasificatoria hacia el Round Robin, medio juego por encima de los Gigantes (17-24).

Los melenudos madrugaron con un rally de cuatro anotaciones en la primera entrada, que abrió Rodríguez con un triple frente a Alberto Pacheco para luego anotar con un infield-hit de Junior Lake al campocorto. Un doble de Sócrates Brito al jardín izquierdo movió a la antesala a Lake, quien entró en carrera por elevado de sacrificio de Yainer Díaz al central.

El ataque no cesó. Un triple de Yamaico Navarro a Cristopher Molina al prado derecho empujó a Brito, y un sencillo de José Marmolejos a la misma zona llevó a Navarro a la goma con la cuarta de los locales.

Los capitaleños agregaron una más a la pizarra en el segundo tras otro triple de Rodríguez, esta vez al jardín derecho, que remolcó a Jonathan Guzmán, que se encontraba en la intermedia.

Los francomacorisanos empezaron a descontar con una vuelta en el cuarto y otra en el quinto, aunque los campeones nacionales y del Caribe sumaron la sexta rayita cuando llenaron las bases en el quinto y una base por bolas de Yaqui Rivera a Erik González permitió que Díaz anotase desde tercera.

En el séptimo, un cuadrangular solitario de Gary Sánchez entre los bosques izquierdo y central contra Alex Colomé representó la tercera de los nordestanos.

El lanzador ganador fue Wilkin Ramos (1-1), quien tiró un capítulo en balnco, de un ponche y una transferencia. La derrota fue para Pacheco (1-3) luego de permitir tres carreras en un tercio de inning. El salvamento fue para Stephen Nogosek (2) al presentarse en el noveno en blanco.

Por los rojos, Rodríguez se fue de 4-2, con dos triple, una producida y una anotada; Brito, de 4-3, con dos dobles y una anotada; Navarro, de 3-2, con una empujada y una anotada, y Lake, de 4-1, con una impulsada y una anotada. Por los vinotinto, Sánchez bateó de 5-1, con jonrón, una remolcada y una anotada, y Pablo Reyes, de 5-2, con una anotada.

Ambos equipos volverán a enfrentarse este domingo, pero en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, a las 5:00 de la tarde.