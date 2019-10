View this post on Instagram

Un accidente múltiple ocurrió este jueves en la Autopista Duarte, a la altura del puente de Piedra Blanca, en Bonao. En el hecho están involucrados al menos 8 vehículos, de los cuales dos son pesados y seis ligeros según se observa en un video que circula a través de las redes sociales. Debido al incidente se observa un en taponamiento en la autopista y curiosos que se acercan para captar imágenes con sus celulares. Hasta el momento solo se han reportado varios heridos.