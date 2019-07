View this post on Instagram

Apresan dos asaltaron sucursal de Vimenca en Ocoa Dos de cuatro hombres que asaltaron este jueves la sucursal de la agencia remesadora Vimenca en San José de Ocoa fueron apresados por la Policía cuando trataban de huir del municipio. Los detenidos fueron identificados como Carlos Lorenzo Zorrilla de 46 años, quien resultó herido de bala en el glúteo derecho, y Miguel Inoa Restituyo de 40 años. La Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional, que dirige el general Eduardo Alberto Then, dijo que a los dos hombres les fueron ocupado un carro Toyota Corolla, gris, sin placa; RD$17 mil 750 que habían robado de la entidad, así como una pistola 380 con la numeración y marca ilegibles y un pasa montaña.