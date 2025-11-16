Villa Juana se pone a un paso del título; Mauricio Báez derrota a San Carlos y coloca final 3-1

Luismal Ferreiras coloca un balón contra el tablero para anotar dos puntos, observado por JJ Romer y Ángel Puello.

Derrotaron 89-77 al club San Carlos en el cuarto partido de la final del TBS Distrito; Luismal Ferreiras anota 20 y 11 rebotes; Gerardo Suero 19 y Richard Bautista 17

SANTO DOMINGO, RD.- El club Mauricio Báez puso en “jaque mate” a San Carlos con su tercer triunfo consecutivo, este domingo 89-77, en la serie final del TBS Distrito 2025, en un choque disputado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los bicampeones actuales pusieron la ronda final a su favor 3-1, la cual está pactada al mejor de un 7-4, para acercarse a su corona 11 en la historia de los torneos superiores distritales.

Mauricio y San Carlos comparten el liderato de por vida de más campeonatos con 10 cada uno.

Los mauricianos, campeones de las últimas dos versiones del TBS Distrito: 2023 y 2024, están a un pie del tricampeonato bajo las riendas del dirigente Melvyn López, quien conseguiría su octavo de por vida (es el líder) en los TBS Distrito.

Sería la segunda vez que el club Mauricio Báez conquista tres títulos seguidos, ya que lo había del 1984 al 1987.

El líder ofensivo de la escuadra de Villa Juana volvió a ser “La Bestia del Jaya” Luismal Ferreiras, refuerzo de San Francisco de Macorís, quien logró su segundo doble al hilo con 20 puntos más 11 rebotes, iguales números que el sábado.

Gerardo Suero le siguió con 19 tantos, Richard Bautista 12 unidades, cinco rebotes y repartió nueve asistencias, y Juan Miguel Suero aportó 10, ocho capturas y cinco pases.

Por San Carlos, al mando del dirigente santiagues Victor Peña, impresionó Kevin Mateo con 21 puntos, Juan Guerrero con otras cifras dobladas de 20!puntos más 10 rebotesby JJ Romer coló 19 y seis atrapadas.

Saque de honor

El jugador de la NBA y de origen dominicano, Charlie Villanueva, realizó el saque de honor previo a inicio del tercer período del cuarto partido de la serie final, invitado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina).

Villanueva, un ex selección nacional de baloncesto de mayores y residentes en los Estados Unidos, se encuentra en el país luego de su entrada al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en baloncesto, en un acto realizado la mañana de este domingo junto a otros 11 ex atletas (9) y propulsores (dos).

El jugador de Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Toronto Raptors y Dallas Mavericks en la NBA, estuvo acompañado de su esposa Lala Villanueva, su hermano Robert Villanueva, la jugadora Esmery Martínez y el profesor Fernando Teruel.

Así cómo, Edwin Castillo, secretario general de Abadina; Junior Páez y Cesar Pérez Samboy, vicepresidente y tesorero de la Fedombal.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Partido del martes

La serie final del TBS Distrito 2025 entre los clubes San Carlos y Mauricio Báez sigue este martes con el quinto enfrentamiento, a las 7:00 de la noche.