Violencia en espiral

La violencia se ha vuelto un signo inquietante del pulso social dominicano. En semanas recientes, los hechos delictivos, los conflictos interpersonales y la violencia de género han dejado de ser episodios aislados para configurar un clima denso que permea la vida cotidiana y fortalece la percepción de inseguridad.

La violencia no es solo cifra ni titular; es vivencia que irrumpe en el hogar, se expande a la comunidad y penetra la psiquis colectiva, erosionando vínculos y debilitando la confianza social.

En su análisis emergen factores estructurales conocidos: desigualdad, desempleo, precariedad educativa y fragilidad institucional traducidos en frustración acumulada para amplios segmentos, como jóvenes sin horizontes claros.

A ello se suman migración desordenada, brotes de xenofobia, violencia intrafamiliar y una economía que crece sin distribuir de forma equitativa sus beneficios, lo que suele incubar resentimiento social.

La violencia no se agota en lo externo. Existe una dimensión intrapsíquica, agresividad latente que, sin adecuados procesos de socialización, puede desbordarse. La infancia y los modelos de crianza resultan decisivos.

¿Se nace violento o se aprende a serlo? Muchos jóvenes se forman en entornos donde la violencia se normaliza, se legitima o se convierte en mecanismo de supervivencia simbólica y material.

Pero tampoco es exclusiva de la pobreza. Sociedades con alto desarrollo exhiben expresiones extremas. La diferencia radica en la capacidad institucional para prevenir, intervenir y rehabilitar.

Ante este panorama, la respuesta no puede ser fragmentaria. Se impone una política integral que articule educación, salud mental, justicia y cohesión social, para contener una espiral que amenaza la convivencia nacional.