Magia del Galardón LAC

Pasado ya el ceremonial del martes 9 de este mes, queda analizar lo que represento para la industria del turismo, la primera entrega del Galardón Luis Augusto Caminero en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional.

Pasados ya los titulares y los videos que profusamente han circulado y se han publicado, luego de que cada una de las instituciones galardonadas hayan proclamado en sus espacios y en los medios de comunicación, su premio, es el tiempo de evaluar cual fue la magia diferenciadora del Galardón LAC,

Pese a que fue concebido en el 2017 por la directiva de la Asociación Dominicana de Prensa Turística y su proceso de montaje se desarrolló entre febrero y julio, el ceremonial se desarrollo en el momento en que era más necesaria una celebración de las buenas practicas de la industria, reconociendo a 16 personalidades o empresas destacadas.

Y no es siquiera porque fue una fiesta merecida por la industria en el marco de una feroz campana de noticias mal intencionadas contra nuestro turismo, que obviamente tiene oscuros protagonistas que persiguen el liderazgo que tiene el turismo dominicano en la zona del Caribe y Centroamérica.

Y no es siquiera por la elegancia y solemnidad de ceremonial que congregó toda la más alta cúpula de turismo nacional, tanto de la esfera pública como de la privada.

Y no es siquiera porque como evento social mas destacado en los inicios de este mes de julio y el más trascendente en términos de la industria.

La magia del ceremonial fue su dedicatoria de justicia a un hombre que tuvo una visión emprendedora, desde que se conocieron en 1959 cuando Luis Augusto Caminero era un guía turístico asignado al Alcázar de Colon por la entonces Dirección General de Turismo y se dio cuenta de que era un hombre con visión de lo que sería la industria. La perspectiva de Caminero, era premonitoria: tenía fe en que el turismo seria la fuente principal de divisas del país.

Y al efecto, Luis Augusto Caminero no se limitó a editar mimeografiado un folleto titulado Lo que uste debe saber de RD. Creo el primer medio turístico importante (BohioDominicano) y convoco a quienes escribían de turismo para fundar ADOMPRETUR.

Tal es el perfume trascendente del Galardón: haberle hecho justicia a ese hombre emprendedor e iluminado.