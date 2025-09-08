Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader aclaró este lunes que la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país respondió a la revisión anual del Artículo IV, un procedimiento de rutina en el que el organismo evalúa la situación económica de cada Estado miembro.

Durante La Semanal con la Prensa, el mandatario explicó que los delegados del FMI sostuvieron reuniones con el gabinete económico y valoraron de manera positiva los avances de la economía dominicana. “Ustedes mismos han visto los comentarios positivos que ellos han hecho sobre la economía”, expresó.

Abinader resaltó que la misión se limita a formular recomendaciones generales, sin imponer medidas, en respeto a la soberanía de cada nación.

El jefe de Estado destacó que los representantes del Fondo manifestaron públicamente su satisfacción con el rumbo de la economía dominicana, lo que consideró un respaldo a la gestión económica de su gobierno.