Vistas públicas

Mujeres y hombres solidarios: Hoy lunes 15 de julio, a las dos de la tarde, en la Cámara de Diputados, iniciaremos los debates públicos sobre el famoso Código Penal, o “de Rogelio”.

Este país sufre de verborrea, a la gente le encanta escucharse y hablar. Y quien mucho habla mucho yerra. Hay pocas naciones con tantos programas de radio y TV como el nuestro, ni tanta gente “insignificante hablando pepla”.

Apoyo que todos tengan derecho a crear su programa de radio o TV, un medio eficaz y probado no solo de ganarse la vida sino de creerse importante.

El problema está cuando se mal usa ese poder, para chantajear, o cobrar por la “limpieza de tu nombre”, negocio de un dirigente político (que por fin perdió peso), que pedía un millón por esos servicios, y al no podérselos pagar presenciábamos como cambiaban los roles de inocente a culpable y como se difundían con irresponsabilidad las difamaciones, tanto a nivel local como internacional.

A mí me solicitaron hablar sobre las Tres Causales, pero ya hace 20 años, en ese mismo Congreso, que narré mis frustraciones por no haber podido ser madre, mis esfuerzos durante 20 años por salir embarazada, y el hecho de que nunca he estado de acuerdo con el aborto per se, porque hay muchos métodos para impedir salir embarazada, pero, habiendo aclarado eso, dije que había tres excepciones a esta posición ética y moral: Usted no puede condenar a una mujer o niña que ha sido violada a parir del monstruo que la violó.

Siempre pregunto qué pasó con el abuelo que violó a la nieta y la embarazó de trillizos, y finalmente qué pasó con esa criatura de once años a quienes las iglesias condenarían a parir tres niños, como ella, que además son una aberración genética.

La segunda causal es cuando la madre puede morirse de embarazo y parto, dejando huérfanos a los hijos que ya tiene, una soberana barbaridad, para no hablar de injusticia contra ella y sus otros hijos.

Y la tercera causal, cuando el feto es inviable, es decir, cuando tiene daño cerebral y problemas de otra índole. Y planteaba que habiendo 16 millones de huérfanos solo en Africa, no entendía porque la iglesia, en este caso la Católica, no vendía alguno de sus tesoros del Vaticano, para resolver la desnutrición crónica y problemas de sobrevivencia de esos niños y niñas.

Así es que ahora hablaré de los pastores y curas y su propuesta inmunidad en el Código, entre ellos un Nuncio polaco pederasta; un pastor violador de muchachos, y un Arzobispo con familia establecida que vivía atacando a Profamilia.



¡No se lo pierdan!