SEATTLE – El mánager de los Blue Jays, John Schneider, tuvo ese pensamiento mientras su equipo abordaba el vuelo de 2.500 millas de Toronto a Seattle el lunes por la noche, luego de las derrotas en los primeros dos juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Marineros.

“Espero que encontremos alguna babosa en el aire aquí afuera”.

Deje que su superestrella lidere el camino y haga historia en la franquicia en el proceso.

Vladimir Guerrero Jr. conectó su segundo jonrón en la misma cantidad de juegos el jueves por la noche, ayudando a coronar la victoria de Toronto por 8-2 sobre Seattle en el Juego 4 de la ALCS en el T-Mobile Park para empatar la serie a dos juegos cada uno y forzar al menos un Juego 6 en Toronto este fin de semana.

Puedes leer: ¡Azulejos al ataque!: Vladimir y Springer lideran paliza sobre Marineros

“Como siempre digo, creo en Dios y creo en este equipo”, dijo Guerrero en FOX después del partido. “Cuando juegas un día a la vez, un turno al bate a la vez, algo grande puede pasar. Nosotros vinimos aquí e intentamos ganar la serie. Conseguimos dos, y mañana tenemos que buscar la manera de ganar la siguiente”.

El cuadrangular de 359 pies de Guerrero, proyectado por Statcast, hacia el jardín derecho central en la séptima entrada fue su quinto de la postemporada, rompiendo un empate con José Bautista (2015) por la mayor cantidad en una sola postemporada en la historia de los Blue Jays.

También fue el decimoquinto hit de Guerrero en la postemporada tras su sencillo en la tercera entrada. Es apenas el cuarto jugador con más de 15 hits y más de cinco jonrones en sus primeros ocho juegos de una misma postemporada, uniéndose a:

2021 Kiké Hernández

2004 Carlos Beltrán

1995 Ken Griffey Jr.

«Seamos honestos, el contrato conlleva muchas actividades extracurriculares», dijo Schneider. «Las ha afrontado con decisión. Creo que los lanzamientos a los que les hizo swing en los Juegos 1 y 2 fueron los correctos, pero creo que estaba un poco ansioso y eso provocó algunos rodados».

Vladdy hace un par de años podría haber sido un poco testarudo. Vladdy ahora, en este momento de 2025, tiene la capacidad de dar un paso atrás, procesar lo que está haciendo y luego se apoya en sus compañeros y entrenadores. Ha hecho algunos ajustes. Eso fue un gran cambio.

En Números

6-9

Batea

Tras un inicio de 0-7 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Guerrero está en plena forma, con 6-9 en los últimos dos juegos. Batea para .455 en la serie.

Por: Anne Rogers

MLB.com