Vladimir Dotel “Mi único estrés es no coger estrés”

El popular cantante y creador de la banda musical “Ilegales” reveló en el programa Siendo Honestos conducido por la periodista Katherine Hernández que tras sufrir complicaciones de salud producto del estrés y de la acelerada dinámica de vida que mantenía, tomó la decisión de relajarse y evitar que la vorágine diaria lo consuma.

“Cuando mami falleció, comencé a tener arritmias cardiacas por el estrés que tuve, porque no dormía y esto me llevó a estar tres veces en cuidados intensivos”, dijo.

Dotel contó que en la última intervención estuvo tres días en cuidados intensivos pero que como la arritmia no disminuía, el cardiólogo Víctor Atallah le dijo, “hay que darte un toquecito”.

“Anteriormente yo llamaba mi productor y le decía (aceleradamente) tenemos que grabar y aunque me decía estoy haciendo algo yo le insistía. Ahora no, yo le digo cuando tú quieras, ahora es él que me pregunta: ¿loco no vamos a grabar”, relató el líder de Ilegales quien asegura que “su único estrés es no coger estrés”.

Recordando a su madre: Rosario López

Ilegales cumple este año 30 años de carrera, un hito que fue celebrado por todo lo alto durante los Premios Lo Nuestro a principios de 2024. Para el fundador de la banda de merengue influenciar tantas generaciones ha sido un viaje emocionante y reconoció además el impacto que tuvo su madre, la señora Rosario López, quien junto a Vladimir y tras la salida de Cholo Brenes del equipo, tomó el control de la agrupación.

“Gracias a Dios, mi mamá tuvo que tomar las riendas y el grupo se mantuvo firme, porque con esa pegadera era para que uno se perdiera (…) sé que hubiéramos tenido una turbulencia muy difícil, porque era una cosa de loco, fue una pegada muy fuerte”, recordó.

Durante la conversación, Vladimir recordó que ay madre fue una luchadora por los derechos de las familias desde la Asociación Comité de Amas de Casas del Distrito Nacional y lamentó que la misma no haya tenido el apoyo gubernamental para crecer.

“La Asociación de Comité de Amas de Casa, que ella fundó en el 1981, es una institución sin fines de lucro que lamentablemente no ha tenido el apoyo de Gobierno, desde aquí muchas mujeres de esos barrios marginados eran apoyadas, ofreciéndoles cursos para que cuando una mujer saliera de ahí pudiera trabajar en zonas francas o en otros lugares”, manifestó.