Los Azulejos de Toronto dejaron atrás una accidentada jornada de viaje y se impusieron 5-2 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim.

El equipo canadiense se vio obligado a trasladarse por carretera durante cinco horas desde Arizona, luego de que su avión presentara fallas mecánicas. Jugadores, cuerpo técnico y utilería viajaron en tres autobuses, dejando de lado la comodidad habitual.

Pese al contratiempo, Toronto respondió en el terreno, con Vladimir Guerrero Jr. como figura principal.

El inicialista conectó un jonrón de 430 pies al jardín central en el tercer inning, extendiendo su racha a 11 juegos consecutivos con hit. Terminó la jornada de 4-3, con dos carreras remolcadas y dos anotadas.

Los Angelinos empataron el encuentro en la parte baja de esa entrada, pero los Azulejos retomaron el control con anotaciones en los innings finales, respaldando el trabajo del bullpen.

La victoria permitió a Toronto sobreponerse a una jornada atípica fuera del terreno.